【多功能家電】Philips三合一功能風扇　冷風+暖風+空氣淨化

▲ Philips三合一風扇暖風空氣清新機，過濾空氣、淨化涼風及淨化暖風集一身，售價：$3,388。（相片提供：飛利浦））

一個人三條心可能「博愛」了一點，但如果一部機有齊3樣功能，一定深得顧客歡心，說的是Philips最近新推出的三合一風扇暖風空氣清新機，為香港狹小空間同時提供過濾空氣、淨化涼風及淨化暖風，確是想得週到。

夏天開風扇、冬天開暖氣，空氣質素差時開空氣清新機，本以為是理所當然的事，但事實上，香港居住面積狹窄，如何能放得下這麼多設備？就算放得下，每逢轉季要換機收納，也是一大麻煩。

▲ 可選擇350度全方位環迴吹送、60度及120度，共三段吹送角度。（相片提供：飛利浦）

Philips三合一風扇暖風空氣清新機可同時滿足你三個願望，一部機就做到高效過濾空氣、淨化涼風及淨化暖風3大功能，自由轉換，為用家高效過濾99.95% 細小至PM0.003超微細有害物質1（比PM2.5細小800），一年四季都能隨時按需要轉換3段風速的自然涼風或3段暖風，身處安樂蝸想涼得、想暖又得，連空氣淨化都無問題。

超強三重空氣過濾

解構機身，圓形上身加上底座，頗有小小機械人風範。設計以方便為前提，例如機頂的輕觸式面板，操作簡單，亦可使用隨附的磁吸遙控器，方便遙距操作，不用時可放回機身的背面。定時關機設定可選擇1至7小時，極具彈性；更備濾網清潔或更換提示，確保過濾系統時常處於最佳狀態。另一窩心是採用了無扇葉設計，減低因觸碰快速旋轉的扇葉而造成的危險，再配合兒童鎖，使用時更安全。

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論功能，整個機身底部可360度吸入並進行三重空氣過濾，去除空氣中的99%細菌、98.5%病毒、異味及有害氣體等，細小至PM0.003超微細有害物質（比PM2.5細小800倍）都「無得留低」。此外，具備350度全方位環迴送風，用家亦可任意調校成60度或120度吹送角度，身處哪個角落，都可享受溫度適中的純淨空氣，其潔淨空氣輸送率（CADR）達165立方米/小時，適用面積達20平方米，放置於客廳或睡房使用，同樣恰到好處。

貼心提示空氣質素

空氣污染無色無味，如何衡量？這方面也毋須擔心，此機內置專業感測器，由數碼介面及四色空氣質素顯示燈即時反映室內溫度和空氣質素。藍色、紫色、粉紅色和紅色分別代表良好、一般、差和非常差，監察家中空氣質素輕易而舉。

▲ 圓形磁吸遙控可愛度滿分，不用時可放回機身的背面。（相片來源：飛利浦）

能如此高度淨化空氣，有賴其3層濾網設計，包括前層濾網、HEPA濾網及活性碳濾網，除菌除病拇毒外，同時過濾空氣中的微塵、寵物毛髮、花粉、塵蟎、霉菌孢子、菸草煙霧、致敏原、有害氣體及氣味。

另外，在睡眠模式下，此機裝置上的所有顯示燈都會關閉，並在接近靜音的情況下運作，特別適合在睡房或嬰兒房使用。

記者：周美好