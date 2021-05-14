【屯門大雨】天文台發提示　屯門料每小時雨量逾70毫米達黑雨程度

▲ 屯門區短期內或錄大雨。（資料圖片）

天文台今（14日）中午12時10分發出「局部地區大雨提示」，預料屯門區雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台稱，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港過去數小時，屯門區錄得超過70毫米雨量。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光及酷熱。吹和緩偏南風。

現時酷熱天氣警告及雷暴警告，也現正生效。

天文台已推出「局部地區大雨提示」新服務，取代自2016年起推行的「局部地區大雨報告」。新的「局部地區大雨提示」，會同時參考臨近雨量預報，例如個別地區已錄得或預料會有每小時超過70毫米的大雨，就會以「局部地區大雨提示」提醒市民，該地區可能因大雨導致水浸，讓社會及早掌握形勢及有所防備。

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記者：吳卓峰