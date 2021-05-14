【ERROR自肥企画】七仙羽帶肥仔Dee哥探靈騷英語　七師傅桃花旺：克羅地亞我玩晒！

▲ 七仙羽人氣不斷上升。

玄學家七仙羽因為參與為ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》及《晚吹》任嘉賓主持而成名，並在昨晚（5月13日）任《ERROR自肥企画》的嘉賓。

過往七師傅不時在節目內爆金句，比如指一位女參賽者聲音「淫邪」、為參賽者驅鬼時講口頭禪：「師傅愛你，師傅保護你」，更曾在節目跳中國舞等，充滿喜感的表現令人氣不斷上升，十分出位。

因此令不少網民指：「有師傅的地方就有歡樂。」、「七師傅係冷臉笑匠」。

七仙羽落鋪做譚仔姐姐 《小薯茄》成員程人富：視七師傅為女神

▲ 七師傅睇MIRROR演唱會。

七仙羽騷流利英語

七仙羽在早前的遊戲節目《考有Feel》內，更為贏遊戲而作法，令一同參加遊戲的姜濤也向七仙羽說：「師傅我求吓你呀！」望七師傅可以高抬貴手讓賽。

在昨晚（5月13日）的《ERROR自肥企画》內，主題是外國遊客來港旅遊，ERROR的4位成員在節目要全程講英文，連負責帶肥仔（梁業）、Dee哥（何啟華）深夜探靈的七仙羽，也是以全英語主持該集節目。

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七師傅留學英國

七仙羽一直被指有「譚仔姐姐」口音，早前更接拍連鎖式經營米線店的廣告，不過其實她是馬來西亞人，曾在英國讀書及生活，碩士畢業後曾在克羅地亞、德國、荷蘭、印度等地居住及修行，曾任台灣TVBS電視台記者。

而且七師傅自言桃花旺，曾在《有酒今晚吹》被主持問她在外國生活時是否很受異性歡迎，七師傅霸氣回應：「克羅地亞我玩晒！因為只有我一個亞洲人，無競爭。」

七師傅桃花旺

七仙羽現任男友為瑞士人，男方從事金融業，兩人拍拖已10年，於西貢共築愛巢。

風山水起的七師傅除西貢有屋外，她在2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資，後來租約期滿收回來作度假屋，過往接受訪問稱該獨立屋風水好，因此逢假日便到此吸靈氣。

不過亦有人指七仙羽是神棍，她曾回應傳媒稱：「所有師傅佢哋都話神棍㗎啦！」另外她在《克服他她它》接受網民批評，當提到網民指七仙羽「九唔搭八」，高EQ的她笑稱：「九唔搭八我都唔知咩意思，嬲啲咩啫？」

為水塘放生道歉

但早前好率領領善信到水塘放生被網民鬧爆缺乏常識，此舉實際是污染水塘及殺生，七仙羽事後即在網上發文道歉，表示因為某日經過街市見到魚販不斷殺魚感殘忍，所以買了生魚丶水魚丶草龜放生。

她並稱：「一切都是我的錯，我向大家懺悔，如果因為我造成所有動物的傷害，我會懺悔，並會反省，及吸取大家提供的所有寶貴意見。」最後更向網民送上祝福共稱：「師傅愛你。」

