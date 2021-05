【好聲好戲】謝嘉怡返蘇格蘭與媽媽過母親節　網民讚謝媽媽凍齡有方：似兩姊妹！

▲ 謝嘉怡騷全家福。

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)參加《好聲好戲》,謝嘉怡雖然廣東話不佳更加不懂看中文字,但十分認真及落力應付比賽,所以她的聲演技巧就算不算理想,但認真的態度獲《好聲好戲》評審一致稱讚。

身床香港及蘇格蘭的混血兒謝嘉怡,自小已於蘇格蘭生活,在奪得港姐冠軍後才正式定居香港。不過因為疫情影響,她已10個月未有見家人,故早前她就返蘇格蘭與家人團聚,順道與媽媽慶祝母親節。

▲ 謝嘉怡罕有晒全家福,媽媽被讚好靚女。(Instagram圖片)

秘密返家團聚

留港發展的Lisa,一直忙於工作,近日才趁空檔返蘇格蘭陪伴家人,並在社交平台分享與媽媽相見一刻擁抱的興奮,又罕有分享全家福。

謝嘉怡寫道:「Finally came back home to surprise my mum after a long 10 months apart!!!」她的大意指,相隔10個月後終於能回家給媽媽驚喜。而Lisa的媽媽看見愛女亦非常驚訝及感動。

之後,謝嘉怡在昨晚(13日)亦分享全家福並寫道:「Enjoying being able to spend some quality time with my parents」她的大意指享受與家人一起的美好時光。

遺傳靚媽基因

Lisa自參選港姐起,爸爸已不時亮相公眾面前,大家都讚外表年輕,Keep得非常好及有型。而媽媽則因在蘇格蘭而甚少露面,只能透過Lisa的IG看見。

作為蘇格蘭人,Lisa的媽媽五官深邃、皮膚白皙,眼大鼻高,而Lisa亦恰巧完美遺傳媽媽的靚基因,同樣擁有深邃的輪廓,即使素顏上陣都不輸蝕,非常似媽咪,連笑容亦一致。

網民見狀都大讚:「Beautiful family」,亦有人覺得媽媽與Lisa好似樣像Twins:「Wow, is that your mum or your twin sister?!」

留港工作努力學中文

謝嘉怡近日亮相節目《好聲好戲》,聲演《溏心風暴》中「大契」李司棋趕走「細契」關菊英一幕,及佘詩曼在《公主嫁到》一幕長約2分鐘的急速對白。由

於她仍在學習中文之中,令她在兩晚的配音環節經常被指甩嘴,阿姐汪明荃更坦言她表現最差,要多加努力。不過,Lisa就指自己要靠死背英文拼音上陣,又找親友翻譯,終以努力終打動評判,獲3位評判給予合格綠燈。

