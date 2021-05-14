【無品住客】無品男直播搗亂酒店犯眾憎　熱水壺撒尿+口水尿液倒入沐浴露

▲ 無品男直播搗亂酒店，用尿液及口水污染酒店房內設施。

疫情未息，很多人不能出外旅行而愛上了Staycation，不過住酒店也要有公德心，日前有遊戲主播住酒店時直播搗亂酒店，玩口水及尿液，揚言要作弄下一個住客，非常噁心及無品。

綜合內地傳媒報道，這遊戲主播於昨日（13日）入住酒店時，直播搗亂酒店的噁心過程。他於酒店的電熱水壺小便，再將尿液倒在洗手盤，直言要讓下一個住客飲用。

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然後，鏡頭一轉到洗手間內的酒店洗頭水及沐浴露，他表示這些洗頭水及沐浴露都盛載了他的尿液。他隨即扭開其中一枝沐浴露，朝裡面吐口水。他透過內地社交平台網上直播以上惡作劇，引來網民批評。

片尾表示自己是明知故犯，態度十分囂張，

反正沒人知道，就是這麼不道德！

雖然電熱水壺裡的尿液已倒掉，但酒店職員未必留意到水壺被污染，而且洗頭水和沐浴露「加料」後也難察覺有異樣，下一位住客很容易「中招」。

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惹網民反感

在疫情下，用口水及尿液作明知故犯的惡作劇，不衛生增加傳播病毒風險之餘，也很無品！直播一出，網民紛紛留言炮轟該遊戲主播，

真噁心！

你為何還不死？

報道未提及該位遊戲主播姓名，不過相信如果曝光他的身分，會令他前途大受影響，亦有人已向相關的直播平台了解，暫未有進展。

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責任編輯：陳珈希