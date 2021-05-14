【黃馮律師行】黃馮苦主追索近半年未果　議員再三促律師會彈性處理

▲ 黃馮律師行遭接管一事，立法會議員張國鈞（中）聯同苦主召開記者會。（陳國峰攝）

去年底黃馮律師行因有前職員被指挪用客戶款項，遭律師會介入接管，黃馮律師行即時結束業務，部分使用黃馮律師行的買賣樓宇或承造樓按的客戶資金遭凍結。事隔近半年，苦主仍未能索回所有款項，更須每月還款9萬元，因此感到壓力，同時對本地法律制度及政府失去信心。協助苦主追索的民建聯立法會議員張國鈞表示，現時申索期太長，縱使律師會及接管人按程序辦事，但希望相關人士能夠彈性處理。

去年年底在黃馮律師行處理物業交易的苦主May，由於買樓金額被凍結，業主只給兩周限期完成交易，於是May透過私人貸款、家人及抵押退休保險來籌得所須金額583萬元，現時每月須還9萬多元，每年則需較預期多付近百萬，坦言「唔知捱到幾耐」。

她表示，現時感覺很難受，認為是自己的金錢，但不能取回，故百思不得其解。她又指，黃馮律師行被挪用客戶款項的時間為2019年6月，但她的交易金額是去年年底才交由律師行處理，因此金額互不相干。

她更指，經過今次事件後，對特區政府及法律制度失去信心，「如果香港政府都信唔過，我仲可以信邊個」。她亦批評，「黑店都會公布，但現在我們沒有知情權，但 （損失）需要所有人去承擔」。她續指，現時已經「周身債」，更指「可能死都未拎得番」。她希望，法庭可以在5月31日就申索宣誓時，判決律師行及接管人即時發還金錢。

曾經歷同類事件的苦主今日在記者會上重提，指當年委託被接管的「鄭振忠 楊嘉銘律師行」處理印花稅事宜處理印花稅事宜，因涉事律師行師爺偷取律師行逾千萬，最終律師行被接管，而印花稅事宜的款項被凍結，經過3年追討只討回三分一款項，總數約10萬港元，其他資金則被告知用作處理該案損失，無法領回。

這名苦主指，同類事件最大問題在於分配過程欠透明，同時要求更甚逼使申索人簽「責任解除書」。她斥，自己將錢及印花稅交到律師樓，但自己利益卻沒有得到保障。

她希望，今次事件可以得到社會關注及取回公道外，亦不希望未來再有同類事件發生。她亦指，不是將律師會與政府放在對立面，而是希望想到方法解決，並冀提升市民意識及令機制更為透明，故呼籲港府堵塞制度漏洞，並設立「誠信基金」，日後再發生同類案件時便可動用基金賠償客戶損失。她亦指，律師會或律師行都是輸家，「佢地輸聲譽」。

代表一眾黃馮苦主的召集人Iris表示，現時有約400名苦主，知道他們非常無助，更控訴律師會及律師行不斷施壓，擔心或須負上其他法律責任。她指，以往自己對香港樓宇很有信心，但自黃馮事件後便失去信心，亦質疑律師會及中介有其責任，「為何客人要承擔監管不力的責任？」

她亦強調，苦主要要申索者，而是受害人。她亦質疑為何要簽「免責解除書」，被逼放棄追索的權利。她又指，曾多次去信律師會、政府等相關機構及部門，但不獲回覆。就今次事件，她希望政府可收回香港律師會的監管權。

協助他們的民建聯立法會議員張國鈞則指，律師會在事件上處理手法不理想，很多資料並不公開透明，認為港府需介入。他指今次事件的申索期過長，由去年12月24日接管當日起，香港律師會在本年2月1 日才提供表格給予苦主填寫，但須到5月31日後才處理。以他的了解，近所有苦主已填妥表格及沒有新個案，認為律師會及接管人可靈活處理。他認為，律師會收到苦主索償申請時便可處理，不需要等到索償表格接收日完結。

他亦指，知悉現時被凍結款項足以發環全數苦主的金額，因此認為財務上沒有風險；亦提到「責任解除書」並不公平。他續指，現時機制過於官僚，但他亦指，律師會及接管人現時按程序辦事，若苦主提請法律程序，相信難以勝訊，更有可能需要付上法律費用。他希望，律師會及接管人可以加緊及彈性處理，而政府則應審視律師行在買賣樓宇中是否必要角色。

律師會2011年至2020年的10年間作出介入的案件便有23宗，涉及被凍結的客戶款項總額約5.38億港元。

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記者：曾卓鋒