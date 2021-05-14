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【救救動物】揭日本農場殘酷虐待雞隻行為 PETA要求東京奧運會：停止雞蛋供應　

休閒消費 13:31 2021/05/14

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善待動物組織(PETA) 暗訪調查影片揭露大量令人觸目驚心的畫面。

善待動物組織(PETA)向日本茨城縣石岡警署遞交了一份信函，要求日本最大雞蛋生產商伊勢食品（ISE Foods）向東京奧運會和殘奧會供應雞蛋一事做出調整。

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根據檢舉人提供影片所示：伊勢食品（ISE Foods）所管理的雞蛋農場存在大量虐待動物行為，且伊勢食品已獲東京奧運會認證，允許在賽事期間提供雞蛋產品。

影片可見，多隻雞被塞入同一籠子裡，擁擠不堪。一些已死亡的雞在籠裡腐爛，倖存的身上佈滿發炎和發紅的潰瘍；有的雞因為腳被卡在食槽而慘死。而農場每日報告只簡單地將死亡原因描述為「被卡住」。

『日本優質農產品規範』證書（Japan Good Agricultural Practices）是專為東京奧運會創立的。據伊勢食品公司聲稱，證書是審核員參觀雞蛋農場後同意才通過認證。有指，PETA此次發佈的暗訪調查影片，是對整個認證過程提出最有力的質疑。

PETA亞洲善待動物組織高級副總裁Jason Baker評論：「目睹那些鳥類動物身上發炎的潰瘍、腫脹的腹部、脫垂的肛門、裸露的皮膚，還有在鐵絲籠裡腐爛的屍體，都證明伊勢食品為了雞蛋而對動物施加虐待。

PETA呼籲每個人，包括運動員和教練在內，拒絕在奧運會賽事期間的任何雞蛋，並在以後每一天也能堅持拒絕雞蛋製品。」

同場加映：專家教分蚊蠓一招KO浴室小蚊滋【下一頁】

責任編輯：張懿慧

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