【輻射致癌】手機發射站下頂樓戶一家患癌　K Kwong：從不在升降機內講電話【附手機輻射自保方法】

▲ 住在手機發射站下的頂樓戶，一家有3人患癌

輻射問題離我們不遠，住在手機發射站下頂樓戶更要小心。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）近日在其facebook呼籲大家注意家居輻射問題，並指出手機輻射的危害，以及住近天台發射站的風險。TOPick亦曾訪問上水住近手機發射站的頂層住戶，5年間一屋3人全都患上癌症，疑與發射站的輻射有關。

K Kwong日前發文透過6件事，呼籲市民要注意家居輻射帶來的危害。他憶述，朋友16歲的兒子經常在訊號不佳的房間玩電話，多年前患腦癌離世。同時，他亦以自身經驗及習慣帶出輻射的影響：

從不在升降機內講電話，因為訊號很弱，手機要加強電流才接收到訊號，故發射出來的輻射水平會特別高。

打電話的時候，會盡量把手機面向發射站。

每次行山至青山山頂發射站時，就會很頭痛，離開山頂後才不再痛。

當被問及是否「住近電纜的人患癌機會較高」時，他亦引用外國一項研究表達其真確性，強調是有機會致癌的。K Kwong直言自己買樓的話，一定不會考慮在大廈天台發射站下面那兩層的單位。

▲ 廖家住在平易樓頂層單位，屋頂有12支手機發射站。（陳靜儀攝）

天台安裝21支手機發射站 頂層住戶三人先後患癌

TOPick曾訪問住在上水太平邨平易樓頂層住戶廖氏一家，業主廖先生的妹妹、父親分別患惡性腦膠質瘤及食道癌，先後離逝；當時其媽媽亦患肺癌，並出現腦癌先兆。後來廖先生才發現屋頂天台安裝了21支基站，連同邨內其他樓宇的另外4支，全邨約有25支，而緊貼其單位的天台，有12支。

其後，他得悉同住平易樓中高層單位的一位中學同學，與自己的妹妹均患惡性腦膠質瘤，於2014年去世，時間上很接近，令他更相信家人患癌與發射站有關。當時年僅30歲的妹妹在毫無先兆下患上腦癌，由發病至去世只有18個月，令他內疚沒及早發現被安裝手機發射站。

▲ 廖氏一家四口住上水太平邨平易樓，5年間3人患癌，妹妹和父親相繼離世。(陳靜儀攝)

本港每年約有逾200宗患腦部及中樞神經系統的癌症新症。廖先生引述醫管局2009年數據指，當年約1,000宗腦癌個案中，只有約70宗是其妹所患的惡性腦膠質瘤，可以說是十分罕見。他質疑：「為何在短時間內，同一樓宇會有兩個人患這樣罕有的病？」

▲ 因為沒及早發現發射站問題，廖先生感到內疚，覺得自己累了家人。（陳靜儀攝）

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單位高頻電磁波屬極度關注級別

平易樓於1989年入伙，住在頂樓的廖氏一家早已居住上址。2002年大廈天台開始裝設手機發射站，但廖家並不知情；直至2012年，即基站使用10年後，廖家女兒證實患上惡性腦膠質瘤，父母之後亦相繼患食道癌和肺癌。

廖先生曾以數千元購入測試儀器，驗到單位內有逾3,000微瓦高頻電磁波。按德國建築生物學院（IBN）2008年修訂的指引，睡眠區若驗到每平方公尺逾1,000微瓦高頻電磁波，已屬極度關注級別，而平易樓24至27樓都分別驗到2,000至9,000微瓦。

▲ 廖先生驗到單位內有逾3,000微瓦高頻電磁波，按德國建築生物學院（IBN）2008年修訂的指引，屬於極度關注級別。（陳靜儀攝）

通訊辦曾派員到廖先生家中實測，指輻射水平遠低於標準，但事主和專家均質疑本港現行標準太寬鬆。據資料顯示，本港採用的ICNIRP標準在1998年制定，容許限值為900萬微瓦，相對內地及俄羅斯的標準10萬微瓦，高出90倍；相對德國IBN的標準，則高出8,999倍。通訊局強調，經諮詢衞生署後，採用ICNIRP的建議作為輻射安全標準，並指ICNIRP的建議普遍被美加、澳洲，以及新加坡、日本、南韓等國家使用。

▲ 上水太平邨平易樓於2013至14年間最少3人癌症死亡，居民懷疑與天台手機發射站的輻射有關。(陳靜儀攝)

專家：天綫有機會「滲漏」電磁波

當時城大電子工程學系副教授曾劍峰表示，電訊商在安裝手機發射站時，需符合通訊局的要求，包括發射站天綫的「主帆」會以120度向下，射到街上，不會以直接以90度射向下層住戶。但天綫的「旁帆」有機會「滲漏」電磁波，加上天綫日久失修，有機會「移位」。市民接收的輻射量與發射站的距離有絕對關係，例如與發射站相距10米，所接受的輻射量只會為原本的百分之一。因此，頂層住戶所接收的輻射自然較多。

▲ 上水太平邨平易樓天台被安裝了21支手機發射站（陳靜儀攝）

手機輻射為2B級可能致癌物

世衞早於2011年將手機輻射列為2B級可能致癌物。臨床腫瘤科專科醫生應志浩指，若是原發性腦腫瘤，神經腦膠質瘤是較常見的，不算太罕見，惟成因大多不明，輻射可以是其中一個致病因素。腫瘤科專科醫生陳亮祖指出，可致癌輻射屬電離輻射，例如X光，可以打破DNA中的水分子，從而產生有害自由基，有機會致癌；但手機電磁波屬非電離輻射，理應不易破壞DNA。

臨床腫瘤科專科醫生應志浩指，若是原發性腦腫瘤，神經腦膠質瘤是較常見的，不算太罕見，惟成因大多不明，輻射可以是其中一個致病因素。陳亮祖指，手機發射站的數目和輻射量不一定成正比，因為波長可以相長或相消。若要進一步論證手機發射站的電磁波會否致癌，應了解同層住戶是否一樣患癌。

自保方法

應志浩指，已有研究指長時間使用手機「煲電話粥」會增加患腦膠質瘤或腮腺癌風險。曾劍峰亦教路，錫紙和金屬等物料均可反射輻射，市民可在家中用金屬物料自製「休息區」，阻擋輻射。

手機輻射5招自保：

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責任編輯：羅嘉欣