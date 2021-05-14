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【恐怖意外】疏忽媽媽將幼童放路中心獨自回家開門　慘被私家車直接輾過

親子 14:34 2021/05/14

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一名粗心大意的媽媽將幼童放在馬路中間後離去，幼童慘遭私家車輾過幸無大礙。

作為父母也有疏忽的時候，不過嚴重的話可能會斷送孩子生命。廣東一位粗心大意的媽媽，竟然將孩子放到路中央，然後獨自離開回家開門。怎料其後有私家車駛過，司機看不到有幼童在路上故直接輾過，場面非常驚險。

媽媽將孩子放到馬路中央。（微博影片截圖）

媽媽將BB放到路中心後離開

綜合內媒報道，事發在佛山市順德區，當時該名媽媽為了回家開門，將幼童放到只是數步範圍外的路中心。但不久後，有一輛白色私家車慢慢駛經，由於幼童疑似坐在司機的死角位置，所以司機沒有為意，並繼續開車直接輾過幼童。

司機察覺撞到異物後，隨即停車並下車查看，此時幼童的媽媽亦立即跑到車後，將孩子抱起。司機馬上召喚救護車，幼童送院檢查後並無大礙，只是輕微擦傷。當地警察呼籲家長必須看管好孩子，避免讓他們獨自靠近馬路。

點擊查看事發經過：

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網民怒斥媽媽離譜

事件被媒體報道後，不少網民怒斥該名媽媽離譜，「這種意外根本不該發生！母親的行為實在不妥！」、「怎麼能把孩子單獨放在馬路中間！幸虧沒有出事，否則該怎麼辦！」、「這麼小的孩子，媽媽應該時刻陪在身邊，實在是太危險了！」。

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責任編輯︰王明芳

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