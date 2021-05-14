  • 32°C
香港時間 : 2021514日 (週五) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今日僅增1宗輸入個案涉43歲男由阿聯酋抵港　同日錄少於5宗初步確診

社會 15:49 2021/05/14

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日僅新增1宗輸入個案。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日僅新增1宗輸入個案，已是連續一周未有錄得本地感染源頭不明個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

今日新增1宗輸入個案，涉及一名43歲男子，一直無病徵，5月12日乘搭EK384航班由從阿拉伯聯合酋長國抵港，未有檢出帶有N501Y變種病毒，亦無接種新冠疫苗。

昨日（13日）新增3宗確診個案，2宗屬輸入個案，餘下一宗為本地相關個案，與早前確診感染變種病毒的菲籍女護士個案相關，屬其胞兄的女友，早前已檢出帶有抗體。詳情請見【下一頁

另外，昨日錄得的一宗輸入個案，43歲男病人（個案編號：11817），5月6日前往法國，並於5月9日乘坐QR818返回香港，離港前新冠病毒測試結果為陰性；返港後2天發病確診，並檢出帶有新變種病毒株L452R，但沒有N501Y。患者潛伏期內（離港前）曾居住的中環士丹頓街大廈今日將納入強制檢測公告。詳情請見【下一頁

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡或未能如期5月26日啟動　邱騰華：下周初與新加坡檢視安排
今日 12:16
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡或未能如期5月26日啟動　邱騰華：下周初與新加坡檢視安排
【新冠疫苗】中大宿位優先分配予疫苗接種者　曾祈殷倡安排學生作抗體測試
今日 10:36
【新冠疫苗】中大宿位優先分配予疫苗接種者　曾祈殷倡安排學生作抗體測試
【新冠肺炎】港大揭病毒帶「鹼性氨基酸」序列成傳播關鍵　失去序列幾乎不具致病性或成減毒疫苗
21:56 2021/05/13
【新冠肺炎】港大揭病毒帶「鹼性氨基酸」序列成傳播關鍵　失去序列幾乎不具致病性或成減毒疫苗

你可能感興趣

【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡或未能如期5月26日啟動　邱騰華：下周初與新加坡檢視安排
今日 12:16
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡或未能如期5月26日啟動　邱騰華：下周初與新加坡檢視安排
【新冠疫苗】中大宿位優先分配予疫苗接種者　曾祈殷倡安排學生作抗體測試
今日 10:36
【新冠疫苗】中大宿位優先分配予疫苗接種者　曾祈殷倡安排學生作抗體測試
【新冠肺炎】港大揭病毒帶「鹼性氨基酸」序列成傳播關鍵　失去序列幾乎不具致病性或成減毒疫苗
21:56 2021/05/13
【新冠肺炎】港大揭病毒帶「鹼性氨基酸」序列成傳播關鍵　失去序列幾乎不具致病性或成減毒疫苗
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 衞生防護中心

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等