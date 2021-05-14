【新冠肺炎】今日僅增1宗輸入個案涉43歲男由阿聯酋抵港　同日錄少於5宗初步確診

▲ 本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日僅新增1宗輸入個案。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日僅新增1宗輸入個案，已是連續一周未有錄得本地感染源頭不明個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

今日新增1宗輸入個案，涉及一名43歲男子，一直無病徵，5月12日乘搭EK384航班由從阿拉伯聯合酋長國抵港，未有檢出帶有N501Y變種病毒，亦無接種新冠疫苗。

昨日（13日）新增3宗確診個案，2宗屬輸入個案，餘下一宗為本地相關個案，與早前確診感染變種病毒的菲籍女護士個案相關，屬其胞兄的女友，早前已檢出帶有抗體。詳情請見【下一頁】

另外，昨日錄得的一宗輸入個案，43歲男病人（個案編號：11817），5月6日前往法國，並於5月9日乘坐QR818返回香港，離港前新冠病毒測試結果為陰性；返港後2天發病確診，並檢出帶有新變種病毒株L452R，但沒有N501Y。患者潛伏期內（離港前）曾居住的中環士丹頓街大廈今日將納入強制檢測公告。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡