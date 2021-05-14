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【正能量】梁詠琪Gigi花480小時修畢法國糕餅烹飪課程　製作手做法式朱古力舉行慈善義賣活動

休閒消費 15:37 2021/05/14

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Gigi與同班同學們和老師一起做善事，製作手做法式朱古力(chocolate Bonbon)（圖片由煤氣烹飪中心提供）

藝人梁詠琪（Gigi）在疫情下不斷增值自己，更發掘出廚藝天份，經過一輪接近480小時「地獄式訓練」後，現正修畢法國糕餅烹飪課程，成為廚藝高手。Gigi學以致用，親手製作朱古力於下周一(17日)於銅鑼灣作慈善義賣，與一起分享愛與甜蜜。

480小時完成烹飪課程

梁詠琪在疫情肆虐下，趁出埠工作減少，便做自己喜愛的事，報讀了「法國ICDE糕餅烹飪藝術文課程」，

我起初擔心太辛苦，自己適應不到，但後來覺得越學越好玩，學懂如何製作以往在餐廳品嚐美味的法式糕點，非常有滿足感。

Gigi更坦言畢業後，不但可以有資格在法國開餐廳，更可以在當地當上Patisserie Chef。

學以致用做善事

Gigi學以致用，以行動回饋社會。她與同班同學們和老師一起馬不停蹄連續12小時，製作手做法式朱古力(chocolate Bonbon)，所得收益捐贈『小黃花慈善教育基金』。

Gigi表示，疫情下自己和好多人一樣，生活起了很大的變化，但無論環境如何轉變，心境都必須保持正面，希望大家都可以積極面對生活上各種無常，寄望疫情盡快過去，回復正常生活。

「法國ICDE專業烹飪文憑」x 梁詠琪朱古力慈善義賣活動

日期：2021年5月17日

時間：下午二時

地點：銅鑼灣利舞台9樓煤氣烹飪中心

受惠機構： 小黃花慈善教育基金

慈善價：HK250（一盒6粒）

同場加映：簡易親子甜品推介，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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