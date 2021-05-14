【梁凌杰死因】鄺俊宇到場要求見死者不果　遺憾未能與死者說一句話

▲ 前立法會議員鄺俊宇。 （陳靜儀攝）

2019年6月反修例運動期間，身穿黃色雨衣的梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今（14日）續。前立法會議員鄺俊宇供稱，社工出身的他曾經處理過街坊企圖輕生事件，故向警方要求與死者對話，他稱整件事「最大遺憾係由頭到尾都講唔到一句說話」，他得知死者墮樓後即時情緒崩潰，因以往處理過輕生事件時從未失手。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。

法庭今傳召前立法會議員鄺俊宇出庭作供，死因裁判官先向鄺表示感謝，可以在短時間內答允出庭作供。

鄺俊宇供稱，他於案發當日下午在立法會工作中，收到有消息指政府會暫緩修訂逃犯條例。鄺指於3時許得悉有1名市民在太古廣場出現，他非常擔心，希望到場緩和事件，另亦有其他市民指名要求他幫忙「救下佢」。鄺由死者展示的文字判斷，相信死者打算「以死明志」，他腦海中只得一個想法「唔好做傻事呀」，不希望有人因此事件而丟失性命。

鄺表示，他本身是社工出身，在他多年擔任區議員的經驗中，也曾經處理過數次企跳及拯救的事件，成功勸阻事主亦曾有發生。鄺當時與其同事到達案發現場的封鎖線外，張望時「見到凌杰的位置」，有女警稱有談判專家正趕來，經通報後女警拒絕他進入工地與死者交談的要求。

死因研訊主任問及鄺被拒絕與死者見面，是否覺得合理。鄺表示，他未能判斷是否合理，但覺得很可惜，並稱「最大遺憾係由頭到尾都講唔到一句說話」，鄺認為自己處理過街坊的事件，也能「哄掂佢，傾到計」，相信會有好的發展；鄺不知道死者當時手持利器，但估計對方不會傷害自己。

死因研訊主任又問及，有否想過自己的存在會引起政治及社會衝突，情況會不受控制？鄺回應指，他的存在是緩和角色，並憶述當時社會氣氛緊張，自己曾緩和一觸即發的事件，警方亦表達過謝意。

鄺稱後來他離開太古廣場平台，到對面馬路地面觀望，並橫跨金鐘道向死者大叫「落返嚟先」等，但因距離遙遠，亦不知死者是否有反應，故又折返4樓平台等待，當時不能對話，「冇嘢可以做」。

鄺憶述，當時圍觀的人群突然擾攘，並聽聞死者「跳咗落嚟」，他遂衝回地面，鄺指當時看見氣墊已展開，但死者跌落在行人路地上。鄺指自己即時情緒崩潰，因以往處理過輕生事件時從未失手，一時不能接受，及後得知死者送院不治。

鄺指直至死者喪禮才接觸到死者家屬，他自己泣不成聲，死者母親反而安慰他「鄺議員，你做得好好喇」。及至死者「頭七」，鄺透過電話聯絡死者父親，對方語重心長稱「希望每人都能平安回家」。鄺於坦言，如果他能與死者對話，「好輕鬆嘅」，或者能避免悲劇發生，「但呢個世界冇如果」。

死因裁判官問及，是否曾在警方未到場時處理過街坊企跳。鄺表示，對曾幫助過的街坊建立了一定信任，故以往試過與警方合作進行談判。

鄺作供完畢，離開法庭時表示「呢件事（出庭作供）係我可以為凌杰做嘅最後一件事」。

時任沙田警區行動組副督察、兼任談判組第二隊隊長的林景昇昨開始作供，今接受消防處代表大律師陳碧琪盤問。陳覆述，死者突然爬出鐵棚架時，林與消防員均一直說話打算冷靜死者，但死者回應「走開」，或者是回應林而非消防員，林不同意。案件下午續。

▲ 警司林景昇。（ 陳靜儀攝）

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記者：林欣樂