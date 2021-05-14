【有薪產假】新巴城巴將員工有薪產假增至24星期　辦公室設母乳友善設施

▲ 新巴城巴將員工有薪產假增至24星期。（新巴城巴提供）

新巴城巴由今年起，將員工有薪產假由法定的14星期，大幅增至24星期，亦將維持法定的產假薪酬比率。

新巴城巴表示，一向重視員工的個人發展及身心健康，積極推行「家庭友善僱傭措施」，讓員工平衡工作和家庭生活的需要。兩巴表示，近年愈來愈多女性投身巴士車長的行列，故兩年前開始，公司推出「女性僱員友善措施」，包括安排懷孕的車長暫時調任非駕駛職位等。為進一步提升僱員的生育保障，今年將有薪產假由法定的14星期，大幅增至24星期，亦於辦公室設立母乳友善設施，提供私隱的空間及可妥善存放母乳的冷藏設備。

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城巴車長劉家穎於入職約一年後結婚懷孕，公司安排她暫時調職至顧客服務部，處理體力上較輕鬆的失物認領及客服工作，「調任至顧客服務部令我對後勤工作多了一份認識，加上時間較穩定，令我在懷孕過程中倍感安心。我亦有使用公司設立的哺 乳室，繼續為 BB 提供健康的母乳。」她現已重返車長的崗位。

現時懷孕五個月的行政助理楊健舜會成為新措施下首位受惠僱員，她表示將準備好好利用半年產假陪伴大女和調理身體，為照顧新生兒做好準備。

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責任編輯：黃悅晴