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【商場優惠】時代廣場5月It's Beauty Time!美粧活動　半價發售逾100個美容品牌$100電子現金券

休閒消費 14:43 2021/05/14

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

銅鑼灣時代廣場5月推出It’s Beauty Time!美粧活動，半價發售多個美容及化粧品牌電子現金券。（商場提供）

銅鑼灣時代廣場有超過100個美容化粧品牌，今個5月商場特別推出「It’s Beauty Time!」美粧活動，邀請到城中時尚及美粧icons拍攝一系列美粧短片，並推出多項購物優惠，在eShop以低至半價發售超過20間商戶的電子現金券 ，愛扮靚的女生們不容錯過。

時代廣場eShop以半價發售超過20間商戶的現金券。（商場提供）

由即日起至6月15日（逢星期二及四）在時代廣場商戶即日以電子消費滿$1,000至$2,999.9，並登記成為Happy Rewards會員，即可換領時代廣場一套兩個的It’s Time To Look Fabulous化粧袋；而消費滿$3,000或以上，即可換領Facesss $50電子現金券一張。

此外，時代廣場由即日起在eShop會以半價發售超過20間商戶價值$100的電子現金券，只要登記成為Happy Rewards會員即可選購，讓顧客在推廣期內可與商戶的折扣同時使用，享盡折上折優惠。

eShop網址︰https://eshop.timessquare.com.hk

記者︰黃依情

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