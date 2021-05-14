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【兒子控】日爸擲1億円賣廣告讚囝囝可愛　16歲兒子感羞恥：爸爸人傻錢多

育兒經 15:35 2021/05/14

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

兒子認為爸爸人傻錢多。

子女都是父母心目中最可愛、最靚仔靚女，恨不得向全世界展示這引以為傲的孩子。日本就有一名地產公司社長爸爸，豪擲1億日圓（約710萬港元），用兒子的照片製作廣告，令兒子成為當地家傳戶曉的「明星」，不過仔仔就似乎不太受落。

地產公司社長希望宣傳兒子的可愛，花了1億日圓賣廣告。（影片截圖）

日本綜藝節目《月矅夜未央》近日發掘東京都的趣事，近日足立區竹之塚車站附近，出現了一系列地產公司的宣傳廣告，廣告上都有同一名小男孩，而且這名小男孩在區內可謂家傳戶曉，大家都知道他的名字叫「悠君」。

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以竹之塚為中心，印有他照片的廣告牌有10個種類以上，包括海報、巴士車身廣告等，而且照片並不像特意拍攝的宣傳硬照，更似日常生活照片。節目組找來地產公司的社長川嶋浩一，一問之下才發現廣告牌上的男孩是他的兒子，而原因是覺得兒子太可愛。

完全不是為了宣傳公司，只是為了宣傳我兒子的可愛。廣告費用了1億円左右。

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川嶋笑言，自己最喜歡的廣告牌，是兒子對街頭藝人一臉驚恐的照片。當時兒子被在關島遇見的街頭藝人嚇到，爸爸形容，這是難以置信的可愛。第二張心頭好，是兒子假裝吃鯛魚的廣告牌，

不管做甚麼，他都超級可愛。

有時候，他也會跟兒子一起出現在廣告牌上，不過，川嶋表示，那些照片大多是10年前，兒子今年已經16歲，對於爸爸將自己的照片製作成廣告牌，他坦言十分討厭，認為爸爸「人傻錢多」。

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同場加映：帶4歲女行山走過超過40條山徑　領隊爸爸：藉行山教女珍惜大自然

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責任編輯：王明芳 

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