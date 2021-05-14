【正能量】祠堂村村長憶半世紀錦田村民恩人　莫文蔚嫲嫲為村婦接生兼創辦學校

▲ 莫文蔚嫲嫲曾在錦田居住，並擔任助產護士，為當地村婦接生兼創辦學校，錦田村民都視她為大恩人，在錦田「英雄祠」友鄰堂有匾額記錄莫氏祖輩的功德。

都說女人產子是一場賭注，古時有云︰「生子過後雞酒香，生不了則四塊棺材板。」故有稱自己生日當天為母難日，就是要記住母親生產受難的日子。

腳踏蓮花出生甚危急

「我是腳踏蓮花出生的，即生產時雙腳先出，十分危急，若非得羅三姑接生，恐怕我亦難以存活。」錦田祠堂村村長鄧永康，說到64年前母親誕下他的往事，額手稱慶。

撿回鄧永康一命的羅三姑，何許人也？

「羅三姑就是莫文蔚（Karen）的嫲嫲，她是一名助產護士。記得母親後來告訴我，可能是她懷孕後期仍要蹲在田裏種菜，所以胎位經常夾住而轉不了頭，幸好羅三姑手勢好、經驗夠，否則不堪設想。我們那輩錦田鄉的兄弟姐妹，大多都是由羅三姑接生的。」

▲ 祠堂村村長鄧永康表示，他出生是腳先出，情況危急，幸得莫文蔚嫲嫲接生，才撿回一命。他們那輩錦田鄉的兄弟姐妹，大多都是由她接生的。（葉翠華攝）

莫文蔚嫲嫲與錦田的緣份

鄧永康說，Karen的嫲嫲全名羅惠德，老一輩錦田村民都暱稱她「羅三姑」，她不僅是錦田婦孺醫院的助產護士，更是錦田聖公會聖約瑟小學的創辦人。

莫文蔚嫲嫲與新界錦田的緣份，要從上世紀三十年代左右說起。

在錦田鄉的英雄祠「友鄰堂」內，便鑲有莫文蔚祖父莫理仕（Alfred Morris）及祖母莫羅惠德的照片和銅牌，記述莫氏家族在錦田的貢獻。

▲ 莫文蔚的名字，是由嫲嫲取名的，原來也跟錦田有很大關係。（FB圖片）

祖父創辦英皇書院

Karen的祖父莫理仕，是英國威爾斯人，來港從事教育工作，是聖約翰救傷隊的創辦人之一，也是英皇書院的創辦校長。上世紀三十年代中期，身為聖約翰救傷隊首任總監的莫理仕，入錦田籌建聖約翰婦孺醫院。

那年頭，新界鄉民務農為生，各項公共設施都未有發展，無水無電供應，更遑論醫療設備，嬰兒都由「執媽」在家中接生，嬰孩及產婦都未必有適當照顧，婦孺醫院的建立，實造福錦田鄉民。據悉，當年婦孺醫院的舊址，就是現在的錦田鄉鄉事委員會會址所在。

▲ 莫文蔚的祖輩，在便遷居到元朗錦田城門新村居住。（葉翠華攝）

傳教開識字班建學校

據「友鄰堂」匾額文字記錄，莫理仕當年每到周末都親自到錦田巡視，並向每個兒童發放一仙港元，讓大家度過愉快周末。而莫理仕夫人莫羅惠德，則是一名助產護士，駐錦田婦孺醫院，替村婦接生。而現時六十至七十餘歲的錦田村民，大多都是由莫羅惠德羅三姑所接生。

在日治時期，莫理仕曾遭日軍囚禁，後來因病得以假釋，遷居到元朗錦田城門新村，可惜仍捱不過香港重光日就過世了。莫理仕安葬於屯門新墟基督教墳場，當年的報章也刊載了聖約翰救傷隊仝人公祭的消息。

莫羅惠德是廣東新會人，出身望族，世代書香，早年畢業於上海復旦大學中文系，在錦田向教會捐房舍，興辦小學和教堂。

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在錦田聖公會聖約瑟小學網頁的「莫羅惠德專輯」中，記述莫羅惠德在40年代末於錦田區展開傳道工作，當初就在她的住所做周日崇拜。到50年代初，商借城門新村鄭氏家祠開設識字班，繼而創辦聖約瑟學校，為錦田兒童創造就學機會，校址最初設在城門新村的教堂內，後來遷至高埔松山，現校址位於波地路。而她的長子莫天賜在1970年，亦曾擔任該校第三任校長。

為孫女取名文蔚有寓意

莫理仕與莫羅惠德育有四子，長子莫天賜就是莫文蔚的父親，莫文蔚的面形輪廓跟祖母甚為相似，而「文蔚」這個名字，也是由祖母為孫女改的。據莫天賜自述，母親為孫女取名「文蔚」，係紀念為他啟蒙的私塾。這間私塾位於錦田鄧姓「光裕祠堂」，該祠堂是紀念其族人康熙進士鄧文蔚而建的。

錦田鄉民視羅三姑為契娘

與莫家熟稔的退休傳媒人方芳曾撰文縷述，莫家子弟都在錦田成長，上世紀五十年代初期，莫天賜四兄弟在拔萃寄宿，後來兩弟移居外國，莫天賜與二弟則留港發展，與新界鄉事千絲萬縷。莫天賜曾任新界理民府田土委員，至今還是錦田榮譽鄉民，由於同輩人多為莫羅惠德所接生，村民都視之為契娘，並尊稱莫天賜為「賜哥」。

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作為錦田榮譽鄉民，莫氏一家亦視錦田為故鄉，當年「友鄰堂」立匾儀式，莫文蔚亦曾與父母親身到場為揭幕，Karen被問道是否覺得自己的樣子似嫲嫲？Karen笑言，以前自己年幼並不覺得，但現在看到祖母年輕時的照片，就覺得勁似。

至於，64年前得莫羅惠德羅三姑救回一命的錦田祠堂村村長鄧永康，又是另一個錦田傳奇——從種菜鄉下仔到退休校長的故事。

記者：葉翠華