【最強復仇】懷孕期遭渣男背叛與前度出軌　霸氣女發訃聞辦假葬禮暪騙小三男友已死

▲ 外國一名渣男背著懷孕女友與前度出軌，被女友報復慌稱已死。

面對另一半出軌，女人內心都想復仇，外國一名新手媽媽直接欺騙小三男友已死，還聯同好姊妹辦假葬禮，令小三信以為真，近日她在社交平台「TikTok」拍片分享這件大快人心的往事。

據英國《鏡報》報道，新手媽媽Thea Loveridge近日在「TikTok」上分享道，3年前她為男友誕下兒子後，揭發男友在她整個懷孕期裏與前女友出軌，令她感到非常憤怒。

不過，在Thea發現後不久，男友就因犯罪被關進監獄。小三對此一無所知，還不斷嘗試聯繫愛郎，不明白為什麼愛郎不再與她說話。

小三年年發文悼念愛郎

Thea見到訊息後，並沒有告訴她真相，反而認為是斬草除根的好時機，靈機一觸向對方發訃聞，慌稱男友已死。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

為加強可信性，她游說了男友的姊妹來辦了一場假葬禮，並將葬禮的照片發給小三，令小三信以為真。在過去3年，小三每年都在facebook上發文悼念愛郎，形容他是一生中摯愛。

她遺憾在他死之時，未能在身旁拯救他而感到遺憾。

網民讚大快人心

該段短片自發佈以來，已經吸引了超過110萬個讚好、1.6萬個留言，網民紛紛表示大快人心。有網民笑言，如果小三嫁給其他男生後才發現情夫未死，一定會相當崩潰，「這是邪惡的，但我太喜歡了！」

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳