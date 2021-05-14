【聲夢傳奇】紅隊隊員不和齊質疑隊長Rock　炎明熹衛蘭合作演出獲好評

▲ 《聲夢傳奇》

《聲夢傳奇》在明晚（5月15日）播出的第6集，繼續進行第三輪比賽，紅藍兩隊以回合制形式進行對戰，總共5個回合。每個回合都有限定主音人數，而同組隊員可以用其他形式一齊演出。

25位專業評審看完兩隊演出之後進行評分，最後以局數決定負方要淘汰多少位學員，如果局數是3：2，負方需淘汰1位學員；如果4：1，負方需淘汰2位學員；如果5：0，負方需淘汰3位學員。

【聲夢傳奇】14歲鍾柔美認不出古天樂 考驗00後參賽者對天王天后熟悉度【有片】

▲ 在第三個回合，藍隊派出炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智 樂（Felix）出戰。

【聲夢傳奇】Yumi+Aeren+Gigi+蓮姐組女團跳唱 張馳豪+冼靖峰BL組合迎戰【有片】

藍隊連輸兩場

由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師的紅隊，現時剩外的隊員包括：隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及黃奕斌（Hugo）。

至於由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦任導師的藍隊，仍留下的隊員包括：隊長炎明熹（Gigi）、隊員孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）。

上集《聲夢傳奇》已完成首兩個回合，紅隊連勝兩場，如果藍隊再輸多一場，就要淘汰最少一個學員。

▲ 在第三個回合，紅隊由姚焯菲（Chantel）、潘靜文（Sherman）及黃奕斌（Hugo）以小劇場形式迎戰。

周柏豪指導填詞

在第三個回合，紅藍兩隊各自派出三位主音，藍隊派出炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix），三位在上兩輪比賽都有不錯的表現，尤其是唱功稍勝。紅隊則派出姚焯菲（Chantel）、潘靜文（Sherman）、及黃奕斌（Hugo），更以小劇場形式迎戰。

在第四個回合，兩隊全部人一齊出戰。紅隊以原創歌曲參賽，Aska親自作曲，全隊學員一齊填詞。

導師周柏豪更在填詞上給予很多專業意見，柏豪希望透過歌曲可以表現出他們的團結及青春。可是紅隊隊員之間卻出現暗湧，未能做到柏豪所講之團結。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

隊長Rock被隊員質疑

隊長Rock被其他隊友指責未能擔當隊長角色，只專注自己與導師一齊表演的環節，沒有協助隊員完成其他表演。

Rock解釋：「我好想幫佢哋，但我只識和音。」Sherman指：「我覺得隊長唔使識晒全部嘢，佢應該攞個心出嚟關心我哋。」紅隊的原創歌曲表演，最後能否解開隊員間的心結，感動評審？

▲ 炎明熹（Gigi）為藍隊出戰。

在第五個回合，紅隊派出隊長Rock與導師JW王灝兒及泳兒表演，藍隊則派出Gigi與導師衛蘭迎戰。

對於紅隊Rock與JW及泳兒的演出，趙增熹不滿Rock的表演，更直指：「你喺呢個演出係失蹤咗。」

▲ 藍隊炎明熹（Gigi）與導師衛蘭合作演出。

Gigi衛蘭演出獲好評

至於藍隊Gigi與衛蘭的演出深深打動主理人李克勤及一眾評審，李克勤感動稱：「Janice留晒最靚嘅部份畀Gigi，只係做一個喺隔離『傍』住佢嘅人，You are so good！」

評審陳奐仁亦大讚導師教導得藍隊很好：「嚴師出高徒！」

同場加映：Gin Lee訪問