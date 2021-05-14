【周末好去處】誠品太古變身台灣古早市集　懷舊柑仔店打卡場景+Made in Taiwan好物攻略

▲ 誠品太古變身台灣古早市集，可止止出遊之癮。

大家都恨去台灣旅行，可惜疫情下都無法出行。太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店呈獻《古早味，呷飽沒？》，復刻5大台灣經典懷舊打卡場景，加上千件Made in Taiwan原材食品及生活好物的市集，無論是文青味以至口腹之慾，都可心靈小滿足。

疫情下各大商場都創招吸客，太古城中心與誠品書店及誠品生活太古店這次就攜手呈獻《古早味，呷飽沒？》，簡單 3個字的台語，除了包含「吃飽了嗎？」之意，更是鄰舍間最自然的問候，也感受到台灣人的陣陣親情。

今次《古早味，呷飽沒？》展覽重塑5、60年代5大台灣懷舊場景，最合文青或情侶夫婦作在此打卡。入口處正是鐵路站候店，也是台灣電影最喜歡的取景，通風的涼亭、黃黑間的燈柱、都是「那些年」的情懷。

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懷舊柑仔店 回憶童年光景

首先的打卡站是愛玉冰菓室，去到台北的舊區偶爾還可發現它的蹤影，是40至80年代末期台灣獨有的平民餐飲空間，紅豆、綠豆、芋頭、各式新鮮水果的刨冰外，亦有多款玻璃瓶裝汽水，滿滿的消暑好物。在手搖店、咖啡店尚未出現時，冰菓室就代表了學生情侶們的約會之處，後及連鎖的冷飲店興起，許多冰菓室紛紛退場，這裏就模擬了此場景，在這裏更設有拋圈圈小遊戲，頗見心思。

另外，也有阿姨美髮院、信義照相館等場景，充滿庶民生活情趣。其中的淡水柑仔店擺設得最仔細。柑仔店是台灣士多與雜貨店的混合體，也是孩童們樂而忘返之地。舊時店中零售日用食品雜貨如糖、醋、油、鹽外，還有小朋友至愛的糖果玩具等，因這種商店往往要把貨品放在竹篾編成的「簳仔」（閩南語 kam`-ma`）內待售，故名 kam`-ma`-tiam 柑仔店，這裏還有沙包九宮格遊戲，讓顧客們一試身手。

文青雜物小食 掃貨一條龍

那邊廂的「古早市集」，則有過千件由台灣直送的好物，當中有逾600件「知味」推薦，並分為3大主題「人氣手信」、「入廚食材」、「地道零嘴」齊集展場，如風味小食有星球工坊爆米花、聖保羅 Q 餅、誠品行旅炙燒和牛頰牛肉麵等。而近年在坊間大熱的古早味蛋糕，這裏也有台灣「源祖之味」的出品，質感嫩滑綿密帶濕潤感，特用北海道3.6 牛乳及歐洲進口雞蛋製作，蘊藏濃郁蛋香，為場內必試美食。

▲ 場內還有不少台灣特色手信。(攝影︰馮柏偉)

▲ 誠品行旅炙燒和牛頰牛肉麵，一盒$117。(攝影︰馮柏偉)

講文青之選，還有100%台灣設計和製造的生活精品，兩大文創品牌「來好」及「木子創意」更是首次登場誠品︰前者是台灣風格小物的總匯，遊走在新潮與復古之間，後者則是文創品牌，創造出擁有文化、 故事、美感的雜貨，一檔檔的擺著方便選購。

▲ 各式古早的台灣廣告也作裝貼出來，配合懷舊氣氛。(攝影︰馮柏偉)

▲ 綠色的杯墊相當優雅。

▲ 一套的手繪珐瑯杯碟瓷器，小碟一個$127，杯則$160。(攝影︰馮柏偉)

《古早味，呷飽沒？》展場

地點︰太古城中心二樓中庭及中橋

日期︰即日至6月20日

營業時間︰ 星期一至五11am至9pm；星期六、日及公眾假期1030am至930pm

記者︰馮柏偉