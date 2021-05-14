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【黃宗澤舊愛】朱庭萱諷MIRROR「旺角大把」　惹鏡粉不滿跟玻璃朱隔空罵戰

娛樂 16:21 2021/05/14

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「玻璃朱」朱庭萱跟鏡粉隔空罵戰。

自稱是林峯契家姐、黃宗澤舊愛的「玻璃朱」朱庭萱（Bonnie），日前突然在社交平台發文狂踩MIRROR，因而惹起鏡粉不滿，互相在網上隔空還擊，「玻璃朱」更稱受到鏡粉欺凌。

人氣男團MIRROR完成一連六場演唱會，吸引不少圈中人捧場，亦成為城中熱話。不過常在社交平台發表感受的朱庭萱（Bonnie），疑不滿MIRROR洗版式報導，日前發文對MIRROR作嘲諷，留言：「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉。究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係！成班井底蛙。」

MIRROR演唱會成墄中熱話。

【MIRRORxERROR】8級鋼琴Edan港大畢業package靚　人氣王193學歷不簡單

跟鏡粉罵戰

雖有網民對其留言表認同，但或因她稱鏡粉為井底蛙，因而惹起粉絲不滿，紛紛在其帖文留言反擊，指從來沒人叫她喜歡，又為何要出言傷人。

Bonnie其後再連環發文作回應，指不想再幫MIRROR宣傳，以及不用為她宣傳。Bonnie稱：「我話呢啲樣旺角大把，都冇話過佢哋醜樣啦！但我真係覺得王一搏靚仔好多呀嘛～又識唱又識跳仲識排舞、編曲。叫佢哋走出去個井睇吓呢個世界有幾多靚仔、有才華都係錯？」

看圖睇Bonnie留言：

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因鏡粉繼續對其言論反駁，「玻璃朱」再反擊：「總之完全不容許說鏡粉一句不中聽的話！」

批評MIRROR唱功造型

今日Bonnie再以長文評論MIRROR，分析他們的唱功及造型等，她稱：「傳媒最近把舉辦演唱會的MIRROR捧至天上高，日日見報形容成國際天團一般，連BTS也要靠邊站。但事實上很多人對他們認識不多甚至歌也未聽過，唱功造型仍有待雕琢尚有很多進步空間。」

MIRROR近日話題不絕。（攝影：梁樂欣）

【MIRRORXERROR】被建議進軍內地市場　MIRROR：未夠實力先做好本份

最後「玻璃朱」亦指：「好心傳媒唔好擺我同MIRROR放理一齊抽水啦唔該。」

同場加映：MIRROR演唱會精華

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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