司法機構擬引兩層投訴法官機制　社會人士不可有政治背景

▲ 梁悅賢表示，諮詢委員會成員，會由終審法院首席法官委任，參與的社會人士不可有政治背景。（立法會網頁）

立法會司法及法律事務委員會今日召開會議，討論司法機構建議的兩層處理投訴法官機制。司法機構政務長梁悅賢表示，將設立的諮詢委員會成員，會由終審法院首席法官委任，有關人士不可有政治背景。

梁悅賢又補充，獲委任加入諮詢委員會的社會人士，要在專業範疇、公共領域上，有豐富經驗及公信力，而處理的投訴涉及司法程序，所以委員將以法官佔多，惟社會人士的比額也不會少。

本身是律師的民建聯立法會議員周浩鼎認為，新的投訴機制要堅持只處理律師操守，不能影響判決，而且與海外做法相當類近，援引海外例子作參考是可取做法，希望能鞏固司法機構公信力。

司法機構提倡引入兩層架構，處理可跟進的針對法官及司法人員行為的投訴，第一層為法官小組負責，完成報告後交予成員包括社會人士的諮詢委員會，但最終決定會由終院首席法官作出，料今年第三季推行。

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記者：陳宛彤