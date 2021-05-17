【尖子教室】幼時性格內斂十分怕醜少說話　小六男生話劇練英文TOEFL Junior滿分

▲ 11歲的Daniel幼時十分內斂，升小學後透過參加話劇增強自信和練習英文，加上閒時愛閱讀，令他在TOEFL Junior考獲滿分。

小朋友從幼稚園升讀小學無疑面對很大轉變，有時候需要較長時間適應。現年11歲的陳昊東（Daniel）幼時十分「怕醜」少說話，升上小一後更試過拒絕應考英語口試。但在媽媽和良師不斷的鼓勵下，他漸漸變得開朗，加上靠日常練習英文，Daniel在TOEFL Junior英語能力測試中考獲900分滿分，相當於中三程度。

▲ 11歲的Daniel在小六時挑戰TOEFL Junior考獲滿分。（受訪者提供）

小時候性格內斂

現時就讀保良局香港道教聯合會圓玄小學六年級的Daniel，幼時性格內斂，在就讀幼稚園時，甚至被老師懷疑有自閉症傾向。Daniel的媽媽憶述，

小時候帶他去公園，他看到哪裡有人玩便會不走到那裡，有時候太多小朋友在玩耍，有人走過來他便走開。學校老師說他不說話，也不參與課堂活動，所以我一直很擔心他。

直至Daniel準備升讀小一，媽媽為他特別選擇了主要以互動教學的小學，希望學校的學習環境有助兒子的發展。本身在幼稚園不會經常接觸英文，到後來升讀了一間以英文為主要教學語言的學校，可能未習慣新環境，令到平常不太說話的Daniel變得更加「怕醜」。他甚至向老師表示，自己不會應考英語口試。

▲ Daniel曾經參與學校話劇表演。（受訪者提供）

小三後轉變很大

為了鼓勵兒子，Daniel媽媽會讓兒子觀看搞笑影片令他開心，亦會跟Daniel討論影片內容增加溝通，「其實他在家裡會經常跟我說話，很輕鬆、自然的。可能他擔心自己會說錯話，所以不想考試。」

合適的學習環境，加上受到老師的鼓勵，Daniel的性格由小三開始慢慢變得開朗，甚至主動參加學校的話劇表演，Daniel指：

一開始有少許擔心，不過想挑戰一下自己，覺得挺好玩的。演話劇幫助到我很多，可以練習英文對話能力，說話便不會口窒。

雖然年紀輕輕，Daniel對於學習英文的態度卻很認真。他認為英文是全球通用的語言，例如去旅行時能與當地人溝通，所以覺得學好英文十分重要。平日Daniel會花2、3小時溫習英文，有時間會主動看字典，學習新詞彙。

▲ Daniel表示他喜歡看英國作家羅德‧道爾（Roald Dahl）的作品，認為簡單易明又十分有趣。（受訪者提供）

慢慢培養閱讀習慣

不少人說閱讀習慣要從小培養，Daniel就是一個成功例子。Daniel記得自己就讀幼稚園時，媽媽帶他到圖書館借英文圖書。最初他只是「隨便揭下」，不過媽媽卻要求他認真閱讀，要明白每一個字的意思。本身覺得「很麻煩」，但習慣後自己亦發掘到閱讀的樂趣。現在外出時Daniel必定會帶上一本書，甚至吃飯「等位」時都會把握每分每秒閱讀。

當遇到不明白的英文生字，可能很多人都會立即查字典，不過他卻有自己一套的看書方法，

我一般會中文版和英文版兩本書一同借回家，因為不明白的地方，有時候查字典未必會翻譯成正確的意思。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

努力練習英文考TOEFL Junior獲滿分

跟很多男生一樣，Daniel閒時也很喜歡打機，他笑說甚至打機也學到英文，「例如hex，我本身不懂得這個字，原來是施魔法的意思。」對於在TOEFL Junior考試獲得滿分，Daniel分享主要是靠日常累積的經驗，

其實沒甚麼特別溫習方法，都是靠學校和靠自己。有時候聽英文歌練習聆聽和學押韻，學到新的詞彙，如果是日常對話運用到，或者寫作時運用到，也會學以致用。

同場加映：計劃送女兒中四赴英國升學 鄧一君分享理財法儲300萬教育基金

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

記者：鄭樂晴