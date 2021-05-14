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【旅遊氣泡】港星大機會煞停計劃旅遊界認同防疫優先　盼政府准辦本地郵輪遊拓商機

社會 16:40 2021/05/14

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港府引述新加坡指，當地疫情反彈，港星「航空旅遊氣泡」或很大機會未能如期於5月26日啟動。（香港中通社圖片）

新加坡近日疫情重燃，港府引述新加坡交通部指，兩地原定5月26日重啟的「航空旅遊氣泡」很大機會未能如期實行。有旅遊業界指，若「氣泡」最終暫停，雖然會感到失望，但認同防疫優先，不宜勉強重啟，同時期望當局准許業界暑假起開辦本地郵輪公海遊，拓展本地遊商機。

港星「旅遊氣泡」或很大機會未能如期5月26日啟動，商務及經濟發展局局長邱騰華指，下周初會與新加坡檢視安排，詳情即看：【下一頁】

東瀛遊執行董事禢國全表示，若港星「旅遊氣泡」未能如期啟動，即是第二次暫停，或未能做到一個好示範予泰國﹑台灣﹑日本等其他國家，相信不論業界抑或準備出發的人士難免感到失望，但認同防疫安全尤為重要，不能勉強重啟。

他指，由於「氣泡」啟動初期，旅遊需乘搭專屬航班往返，機票較昂貴，初期未有大團旅行團出發，但仍有少數市民願花逾萬元參與小團，在6月中赴星玩5日4夜，亦有一些旅客購買機票到當地自由行，旅行社目前會為旅客密切留意兩地最新安排，如最終未能成行，旅遊可選擇保留團費，待「氣泡」回復正常安排時再出發，或全數退款。

金怡假期首席營運總監陳曉楠指，理解港星政府的預告安排，認為控疫為主，做法合情合理，亦相信不會因此而影響香港與其他國家或地區繼續商討互建「旅遊氣泡」的安排，旅行社亦會繼續部署業務策略。

二人均希望，政府除了堅持恢復雙邊跨境往來的方向外，亦可為本地郵輪公海遊「開綠燈」，助業界繼續拓展本地旅遊商機，盼可於暑假推出。

旅遊業議會主席黃進達則言，港星「旅遊氣泡」開啟首兩星期頭的機票已售罄，其後兩周的航班亦接近爆滿，可見兩地對往來有一定的需求，提醒準備出行的市民按情況調整行程。他亦冀「旅遊氣泡」的機制可運行順利，不希望政府因為市民很久無外遊而勉強重啟「氣泡」，宜先做好控疫，以免得不償失。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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