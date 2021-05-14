【年度MEGA SALE】YOHO MALL筍貨最低至3折　早鳥預購電子禮券低至49折

▲ YOHO MALL舉行年度MEGA SALE。

YOHO MALL將於5月17日至6月30日期間，舉行年度MEGA SALE，狂推線上線下連環購物優惠。而且今年新增的「YOHO JETSO 網」將於5月27日正式上線，顧客可7折價錢搶購55個星級品牌的電子購物禮券，更推出額外7折的限定早鳥優惠，折扣合共低至49折。

此外，商場首度以超優惠價發售禮包，內含電影戲票贈券外，更附送運動或兒童專區購物禮券。商場內商戶亦推出大量熱賣筍貨，優惠低至3折，推廣期內累積最高消費的頭3名顧客各自再可獲得10000元豐澤禮券。

1.低至49折電子購物禮券鬥快搶

為慶祝「YOHO JETSO 網」面世，55間品牌共8000張電子購物禮券將以7折限時發售，顧客購買後再到店內使用即享折扣；更抵的是，首300名在「YOHO JETSO 網」購買禮券的顧客可自動獲全單額外7折的早鳥折扣，即是可以享有49折。

禮券將於5月27日（星期四）中午12時起在「YOHO JETSO網」開售。

2.購物禮包相當於5折

YOHO MALL首次推出「童樂購物禮包」及「動樂購物禮包」於「YOHO JETSO 網」限量發售，禮包包括電影戲票贈券，並附送商場內運動或兒童專區之購物禮券，顧客可以相當於 5 折超筍價入手。

3.全場商戶低至3折優惠

YOHO MALL內，全場超過300個商戶將於5月17日至6月30日期間聯手推出低至約3折的瘋搶優惠，涵蓋美妝、時尚服飾及飾品及影音家電等範疇。其中，Joy & Peace 精選鞋履低至28折，而Glycel產品買滿1288元即送價值1528元「泉淨燕窩再生套裝」等。

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