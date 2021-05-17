【創業追夢】名牌時裝公關裸辭開藝術工作室　香港台灣擁3店獲台誠品邀合作

▲ 曾擔任奢華時裝品牌公關的Charles自言入錯行，鐵了心在30歲裸辭，做自己喜歡的藝術工作，現已在香港及台灣開設三店。

俗語所謂三十而立，到了30歲這個關口是人生作出改變的時候，當年的Charles亦以此為鑑，捨棄了五光十色的時裝行業，將自己熱愛藝術的興趣，變為創業的動力，開設Studio 83藝術工作室，現在已擁有3間店舖的他，其中一間更遠至台北，有此能耐除了營運循序漸進外，更提醒年青創業者切忌三分鐘熱度。

▲ Charles認為開藝術工作室不難，有人、有地和有資金就可以開業，但實際上營運不容易，特別是近年畫室熱潮由高峰期回落到穩定期出現汰弱留強的情況，要繼續下去，就要在課程上不斷創新，而且主攻一些loyal customers。（攝影：黃建輝）

眼前文青感覺濃重的Charles，大家可能想不到13年前的他是一位高級時裝品牌的公關，不少大家耳熟能詳的名字如Gucci和Celine等，Charles都先後留下足印，但在數年的公關生涯中，背後的他原來並不快樂，箇中的原因很簡單就是入錯行。他笑著說：「我覺得自己入錯行。哈......自己雖然很喜歡時裝，但原來並不適合做公關，我相信與性格有關，自問性格並不內向，但非常討厭工作時要展露虛偽的一面，加上工作壓力，令我以為每一次轉換工作環境，以上情況都可以獲得改善，但最終的結果又是回到叫人困惑的起點。」

在困惑中另覓起點，30歲的到來，是一個契機。

適逢當時的我剛踏入30歲，正所謂三十而立，我覺得好趁還是年青的時候要向前踏出一大步，如果再拖下去怕再沒有氣力跳出這框框。

▲ 在疫情下，Charles將香港和台北兩間店舖的學員來一次線上活動，讓兩地的學員見到大家從而作出互動交流，這都是鞏固顧客層的一種方法。（圖片由受訪者提供）

帶著清晰思路的Charles毅然裸辭，嘗試盤算自己的喜好和能力。Charles說：

首先自己對藝術有興趣，其次衡量自己能力，最後是市場上缺少甚麼東西。於是我和另一位夥伴一拍即合合開設Studio 83畫室，這畫室最初的原意只是提供一個舒適的空間給與大家工餘後繪畫和作一些簡單的藝術教育，誰知日後衍生更多的可能性，這都是意料之外的事情。

意外登陸台灣

2014年對Charles來說是意外的一年，位於中環的工作室獲得佳績，店舖面積愈搬愈大，突然有一天接到來自台灣誠品的電郵。

某一天突然收到來自他們的邀請，希望我們在他們的天母店內開設畫室，我和夥伴沒有考慮太多就答應了，原因是當時香港畫室既有擴充的打算，既然是上天的安排誠品在茫茫的互聯網網海上找到我們，我們何不跟著這個flow去走？

台灣素來以文青味見稱，而Studio 83的出現亦為當地帶來驚喜。他補充：「為了經營台灣店，拍擋去了台北住了數年。香港和台灣的顧客有著很大分別，不須多說的是台灣文風盛行，有很重的藝術氛圍，而且亦不乏畫室，但它們的畫室都偏向傳統模式。」意思是，一位長者嚴肅地教你繪畫蘋果等繪畫技術，相反Charles將香港一套的經營模式引進台灣，例如畫室室內裝修上絕不沉悶，不乏大家所謂的打卡位，當然以上都是一些眼看得到的噱頭，背後的目的，Charles坦言，很希望能夠啟發大家對藝術創作。

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由藝術工作室到企業活動

Studio 83於13年前開辦，直到今年才剛剛在九龍區開設分店，當中經歷過上文中提及的台灣分店。凡事慢慢來，不心急、拾級而上是Charles的多年經營下來的智慧。筆者在採訪中看到新店設置大型的打印機，原來打印機的背後又是另一個故事和商機。Chrales說：

在經營Studio 83的路上，發覺有很多意外的收穫，例如有一些以前在工作上認識的朋友、家人，與及不同品牌的顧客來習畫，在過程中經過大家互相認識和溝通下原來都可以成為另一種商機，例如會為品牌策劃以藝術作媒體建立起team building，又或是以顏色為引子協助美容品牌宣傳等。

有見及此，Chrales除了Studio 83外，亦增設兩間公司，分別名為Bond 83和VZOW。前者主攻以藝術為軸心協助不同品牌籌劃team building。至於後者則是與不同的畫家簽下合約，將其作品以打印形式賣出為客戶提供居室或公眾場合的布置。

▲ Bond 83負責策劃，曾經和美容品牌合作。（圖片由受訪者提供）

對自己和顧客有承擔

現在的Charles除了打理公司外，每星期都會有4天手執教鞭，自言非常享受教畫的他，樂見於學生積極習畫後參加比賽，有些學生最終甚至有人購買他們的作品。在14年的經營中，Charles不諱言最初要克服不少心理關口，例如打工收入穩定，自己開設公司則要承擔一切的成與敗，但創業的過程中，學到了不少書本沒有教的知識。他說：

自己當上老闆後，覺得老闆並不須要做著所有事的決策者，有些工作要懂得放手給下屬處理，所以Studio 83裏的每位老師都工作了很久，希望大家當自己的business用心的去做。

對於希望創業的年輕人，Charles可有甚麼忠告？「我認為切忌抱著三分鐘熱度，因為創業就好像生一個嬰兒出來，不是生產完就不了了之，要抱著的心態是你的工作要營運到直至退休為止，要對得起自己，同時亦要對自己的顧客有所承擔。」

記者：何偉雄