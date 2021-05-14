【旅遊氣泡】新加坡新增52宗確診創3.5月單日新高　5月16日起禁堂食限兩人聚會

▲ 新加坡新冠肺炎疫情近日重燃。（香港中通社圖片 ）

新加坡新冠肺炎疫情近日重燃，令與香港互建的「航空旅遊氣泡」很大機會未重啟便需要煞停，當地今日（14日）新增52宗新冠肺炎確診個案，創3個半月以來的單日新高，逾半屬本土病例，機場群組同樣持續擴大。新加坡政府宣布，周日（16日）起再次收緊防疫措施，包括禁止堂食及限2人聚會。

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新加坡衞生部門今日（14日）公布，截至中午，新增52宗新冠肺炎確診個案，是當地自今年1月30日以來，單日最高確診個案紀錄，24宗屬本土病例，當中20宗與早前個案有關，13宗涉及樟宜機場群組，令該群組累計59人染疫，為當地目前最大的感染群組；餘下28宗個案屬輸入病例，19人為當地人士或永久居民。

因應新加坡疫情惡化，當地政府進一步收緊防疫限制，周日（16日）起至6月13日，所有食肆包括攤販和美食廣場，不論室內或戶外都一律禁止堂食，只提供外賣服務，以及婚宴暫時不可以再舉行等；至於外出﹑聚會和家居探訪人數，由最多5人縮減至2人，僱主必須確保能夠居家工作的員工，要留在家中工作，需要到職場上班的員工可以有彈性上下班時間。

當地已規定機場客運大樓昨起只准乘客及員工進入，連接機場的大型商場星耀樟宜則關閉14天。

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記者：陳曉瑩