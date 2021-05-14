消息︰馬會從化馬場2025年起舉辦常規國際賽

▲ 從化馬場將於2025年起舉辦常規性的賽馬賽事。（資料圖片）

據了解，香港賽馬會今日與廣州市政府簽署框架合作協議，推進粵港澳大灣區馬產業發展。協議訂立了3方面合作內容，包括舉辦國際級賽馬賽事。馬會從化馬場將於2025年起舉辦常規性的賽馬賽事。

消息指，馬會與廣州市政府的3大合作包括︰

一、舉辦國際級賽馬賽事︰雙方將合作在從化馬場引入國際級賽馬賽事，並按照國際賽馬賽事規則和監管機制進行。

二、提升從化馬場的設施︰馬會將優化從化馬場的基建設施，包括興建全新的地標性觀眾看台，並增建馬廄、馬匹訓練設施及擴建員工宿舍。而廣州市政府將加建一條連繫至從化馬場的通道，提升其通達性。

三、建立馬產業鏈︰馬會將建設國際馬匹隔離檢疫設施，為國內外馬匹的運輸和進出口提供基礎條件，亦將透過其培訓學院，培訓賽馬人才。協議並涵蓋一系列與馬產業相關的項目，包括推展獸醫專業發展及學術合作等。

據悉，粵港合作聯席會議機制下，港府和廣東省政府亦會設立粵港馬產業合作專責小組，加強粵港合作，促進政策措施的制定，推動大灣區馬產業發展。

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記者：葉紹堅 林曉君