【體壇起飛】日跳6小時小息趕功課追學業　跳高新星鄧伊程感激跟得父母當後盾

▲ 日跳6小時小息趕功課追學業，跳高新星鄧伊程感激跟得父母當後盾。

跳高場上的鄧伊程Tiffany 英氣勃發、自信十足，眼睛只有跳高墊上欄杆，向前跑，一躍而過。眼前充滿陽光氣息的Tiffany從小是運動健將，你聽說過、未聽過的運動她都曾經挑戰，在不同的運動場留下痕跡，但跳高及游泳表現尤為出色。Tiffany上月在「季前田徑測試賽2021」上最搶鏡，狀態大勇，成績比師姐楊文蔚搶鏡，成功躍過1米77，刷新個人最佳成績（PB）。

▲ Tiffany指媽媽是她的最強後盾。（文子健攝）

父母放手嘗試 自小參加多項運動

Tiffany小學就讀拔萃女小學，中學畢業於拔萃女書院，現時就讀香港浸會大學體育及康樂管理系學士。出生於小康家庭，父母是田徑好手，媽媽曾是跳高運動員。小學時的Tiffany一直是短跑選手，曾經想嘗試跳高，但老師一口拒絕，「留機會給其他同學，有人比你高，你先專心練習跑步。」但在一次運動會上，她膽粗粗報名參加跳高，練習數節課後愛上跳高，中一時決定轉戰跳高。

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到處都是跳高場 媽媽陪同比賽

母女倆話題全圍繞著「跳高」，無論在天台、客廳或床上，對她們而言都是跳高場，而Tiffany一直視媽媽為偶像。「媽媽會教我一些基本動作，到運動場又會教我怎樣跑，是我的私人教練。」Tiffany笑著說。比賽逐漸多，媽媽未能每次在旁打氣，力求進步的Tiffany每每拍下片段，晚上回家便開檢討大會，她願意接受意見，媽媽感恩地表示，「有這個女兒我好欣慰，搓圓撳扁都得。」

我們會一起討論如何進步，那個位置可以改善。媽媽以前是左邊跑，我是右邊跑，她會改變自己，從右邊教我，分享以前的經驗，我也會教導她跳高最新的資訊。

在媽媽練習跳高的年代，作為運動員沒有配套、沒有教練、沒有場地，更沒有完善的訓練計劃。媽媽猶記得，跳高就是不停練習，「跳過一個高度就重覆練習，不斷重覆。」媽媽現已考獲教練牌，教導更多年輕運動員，也想一直在跳高路上陪伴Tiffany。

每日早出晚歸練習 跟得媽媽餵飯入嘴

▲ Tiffany擁有高佻身型，運動音樂樣樣得。（相片由受訪者提供）

愛挑戰的Tiffany自小除了嘗試不同運動，更有參加多個興趣班，小六時已考取了大提琴及鋼琴8級。媽媽從來都放手讓孩子嘗試，「我會讓她自己嘗試、自由發揮，最後時間難以分配，她會作出選擇。」儘管練習艱辛，但Tiffany仍樂在其中。

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以往，Tiffany有段期間曾試過每天清晨6時30分起床出門練習游泳，放學後趕緊練習跳高、游泳，回到家已是晚上10時。日練6笑死，身體雖疲憊，但Tiffany從不說累，媽媽也沒有半步離開，一直是她的最強後盾，

我一直陪伴她，她未做完功課我就在她身邊坐著，曾試過沒時間吃飯，飯都要餵進她的嘴裡，我盡我所能幫助她。

小息爭取時間溫習做功課

在名校讀書，學業壓力甚大，但媽媽從不要求Tiffany考取佳績，「合格或符合學校的要求我就接受，我知道她很辛苦，我要求不會高。」反而，懂性的Tiffany在小息時爭取時間做功課溫習，她感謝父母無微不至照顧，「因為練習我經常要四處跑，爸媽都開車接載我，這樣我可以爭取時間在車上休息或做功課。」

母女關係親密如姐妹

母女倆經常形影不離，糖癡豆般如姐妹，關係密切，但原來Tiffany也曾嘗試「撇甩」媽媽。曾經有一段時間，Tiffany曾開聲著媽媽不要到場看比賽，「媽媽每次都好激動，我跳得好或不好都會有一些意見，但有時候我想自我反省，不想媽媽即時看見，我真的叫她不要來看我比賽。」後來慢慢成長，她發現有媽媽在比賽場支持是難能可貴的陪伴。媽媽取笑Tiffany：

現在每次比賽她都問我甚麼時候到場，又提醒我申請入場，感受到她需要我的支持。

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日復日的練習，一樣的日常，讓Tiffany變成一個機械人般生活，「我知道我要練習，身體也在練習，但我不快樂。」慶幸，Tiffany樂觀的性格戰勝一切負面情緒，自我調節後走出樽頸位，累了便回家躺在媽媽的懷裡，嚷媽媽幫忙按摩，

媽媽知道我不開心，她從來沒有強迫我練習，要求我跳得多高，感恩她無時無刻支持我，希望媽媽一直在這個旅程中陪伴我成長，以後每場比賽都在。

Tiffany說著感恩的話，主動緊牽媽媽的手，最後獻上感恩一吻。

曾加入《#後生仔傾吓偈》成為KOL

除運動成績優秀外，Tiffany身型高佻，笑容甜美的她充滿陽光氣息，於2018年9月加入TVB節目《#後生仔傾吓偈》中成為其中一位「後生仔KOL」，與藝人馮盈盈及陸浩明等人合作。在去年8月，Tiffany宣布離巢TVB，結束短短兩年的主持生涯，仍心繫運動的她希望在跳高方面有更高成就。

Tiffany在今年年初轉當全職運動員，短期目標是繼續PB，希望盡快跳過1.8米，看好參加今年年底的全運會。

▲ Tiffany短期目標望跳過1米8，參加年底的全運會。（相片由受訪者提供）

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記者：梁節儀