【正能量】從種菜鄉下仔到退休副校長　春風化雨40載教育學生首重輸得起

▲ 從種菜鄉下仔到退休副校長，鄧永康認為，是貧窮激起了他奮發的力量，他寄語年輕人，不要怕失敗，能夠從失敗中學習，才是最重要的。

落地喊三聲，好醜命生成？但能否喊出三聲，還得看彩數。現任錦田祠堂村村長、中華基督教扶輪中學退休副校長鄧永康，在64年前出生時腳踏蓮花（胎兒腳先出），幸得助產護士羅三姑——莫文蔚嫲嫲接生，撿回一命。

然而，這個腳踏蓮花的小子，生於貧窮農戶，能夠期望不受苦或少受苦嗎？或者只能不被痛苦所改變，也不要讓痛苦成為人生中的唯一。

▲ 退休後，鄧永康轉換了另一個人生舞台，除了獲選為錦田祠堂村村長，為村民服務外，還擔任母校荃灣官立工業中學「荃工校友會」主席，夥同校友行善，造福社會。（葉翠華攝）

貧窮衝擊意識︰要找出路

那年頭，家裏窮到甚麼地步？

「記得小三那年，因為吃掉一片肥豬肉，被父親打了一頓。」家有八兄弟姐妹的鄧永康，家裏每餐的唯一餸菜，就是一碟蒸豆豉，挾豆豉伴雜糧，日日如是。「那天，我放學遲返，大家都吃過飯了，我竟在豆豉碟中發現一塊肥豬肉，如獲至寶，輕嚼慢嘗，香甜甘美……父親知道後，氣得湊了我一頓。」打在兒身，痛在爺心，只怨環境逼人。

▲ 鄧校長（右三）家有八兄弟姐妹，農家子弟，課餘活動，就是種田。（被訪者提供）

原來，那塊肥肉就是這碟餸菜的「膽」，每餐在同一塊肥肉上加豆豉蒸，滲出油份補充營養。「那時候，家裏煮的是大鑊飯，我7、8歲便站矮凳在大灶前煮全家人的飯，下層是米飯，上層是雜糧，即蕃薯、芋頭，子女吃雜糧，父母及長工種田付出勞力，吃米飯。」

農家子弟，課餘活動，就是種田。

「11、12歲便幫手種菜，種菜芯，每50毫米一棵，篤到手指痛。記得有次種白菜，收割後拿去長沙灣菜市場，滯銷，菜市場的人說，得兩個選擇，在附近倒海，或運回錦田倒海。父親不忍棄掉，就運回錦田曬菜乾。那年冬天很冷，我們烚好白菜後，逐棵逐棵掛在馬路邊的鐵絲網上，十指爆坼，流着血邊掛邊喊。」

熱淚流過冷凍臉頰，疼痛，不僅在肉體呈現，更在意識造成衝擊——「這些經歷促使我覺得，自己必須搵出路。」

▲ 昔日錦田，農田萬里，村民以務農維生，生活艱苦。（翻攝自錦田鄉委員特刊）

讓學生在可控下嘗試失敗

鄧永康在村內蒙養學校完成小學課程，聽從學長意見，入讀荃灣官立工業中學（荃工），參加中學會考，僅得11分。「兩個哥哥都做汽車維修，我也打算做巴士學徒，碰巧有同學想報師範，於是大家兩樣都報了，結果全獲取錄。但彼此的選擇剛好相反，他去了九巴，我進入師範；現在回想，大家當時都找到適合自己的路，退休時，他是運輸署首席驗車主任，而我則是中學副校長。」

春風化雨四十載，鄧永康從任教金工科及工業繪圖科開始，經歷時代、科技變革，不斷進修增值，轉型到圖象傳意科、通識科、發展IT教學，除了推動教學文化改變外，更著力提倡發展及參與海內外的機械人競賽，更於2009年獲頒香港特別行政區行政長官卓越教學獎。

「教書20年再重返大學校園進修後，我才開竅，啟發了我的教學方式︰學習其實是條條大路通羅馬，每個孩子都有他獨有的鑰匙，找對了便會成功。而我亦開始研究學生行為，特別關注SEN學童的發展。」

▲ 1977年，鄧永康第一年當老師。（被訪者提供）

傳統繪圖出身的鄧永康，很快察覺到課程及教學也要按時代轉變作出調整，在90年代便建議學校引進電腦支援，為後期的新工藝科及資訊科技發展打下基礎，並積極帶領學生到海外參加國際奧林匹克機械人競賽，也參與多屆中國青少年機器人競賽，贏過不少獎項。

「機械人競賽如今很普遍，但在那個年頭，我們已經走得很前。惟當時礙於資源有限，不能帶太多學生出外競賽，除了獲選拔的學生外，我堅持每次都讓一名SEN學生同行參與，雖然在照顧上絕不輕鬆，但我仍希望盡量給他們有公平的機會。」鄧永康憶述，最難忘及心酸的記憶，是有位SEN學生的母親，在競賽後接回兒子時，跪在地上感謝他們，讓她得以在兒子出生以來，有3天休息的機會。

教學生涯的領悟，除了因材施教外，鄧永康認為，教育的精粹是要教懂學生輸得起。

競賽，除了觀摩外，也是實力的展現，鄧永康帶領的團隊，也曾多次在國際賽事中奪標，但他對輸贏卻有另一種看法︰「作為老師，我並不介意學生輸。輸才是最大的得著，若次次贏的話，便以為理所當然，將來就難以面對失敗。在可控的情況下，讓學生嘗試失敗，再重新起動，才是最重要的。」

鄧永康自言，因為自己窮過、捱過、頑皮過，對青少年心理的掌握，也頗為到位。「我有個綽號叫『扶輪爛Gag王』，有時要放下身份去親近學生、理解學生，才不致離地，適當的笑料可以活化課堂氣氛，也令學習更深刻。」

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要為消失的母校擦亮招牌

退休，只是轉換一個人生舞台。

從種菜鄉下仔到退休副校長，鄧永康認為，貧窮是一種奮發力量，兒時環境讓他明白，要改變現狀，就必須在社會階梯向上爬；而入讀荃工，不僅成為指引未來方向的路，同時也讓一群識於微時的兄弟，凝聚力量結伴行善，燃起了不一樣的黃金歲月。

1961年創校的荃工，1994年完成歷史任務，學校消失了，僅留名於香港官校名冊，卻激起了舊生愛護母校的心，以「荃工校友會」名義，集腋成裘，從北上內地助學，到近年調整策略，回歸香港區培訓工作，建立長者學苑、支援弱勢兒童學習電腦動畫技術等，除了回饋社會外，還要為母校這面消失的招牌，繼續擦出光環。

「早年北上，感受很深，回程時，真係能脫的都會留下給同胞。這麼多年，內地受助學生逾千人，他們都很生性、很用功，眼見有留守兒童獨自摸黑步行兩小時上學，我們也難忍淚水。」作為校友，鄧永康出任荃工校友會主席，與鐵腳師兄弟Stephen及張國英，憶起北上種種，感慨萬分。

「不過，看到他們成長，投身社會，有些成為工程師、有些從事銀行業……近年，更有些受助學生捐助回饋，在自己的工作單位組織義工團，將善舉輻射出去。這是我們當年撒下種子的漣漪反應，從身邊做起，慢慢推而廣之。」

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隨著內地環境轉佳，助學需求下降，慈善基金審視中港兩地情況，調整比重，將重心放回香港，而鄧永康的家鄉錦田，便順理成章成為香港善行的基地。

「湊巧鄉委會主席鄧賀年告知，錦田青年中心重建，於是大家爽快敲定，連同旁邊前錦田南約自衞隊總部一起裝修，於2019年在後者成立錦田長者學苑，為長者提供不同的興趣班，同時亦關顧弱勢青少年的出路，在前者成立3D動畫工作室，培訓有志青少年發展專業，2019年上映的動畫《大偵探福爾摩斯︰逃獄大追捕 》，學員也有份參與製作。」

▲ 鄧永康與兩位鐵腳師兄弟Stephen（左）及張國英（右），憶起北上助學種種，感慨萬分。（葉翠華攝）

錦田壁畫村是流行的打卡熱點，而錦田長者學苑的壁畫是「育心之樹」，正好與他們的初心不謀而合，鄉情、校情共建社會心。

「『善從家起』一直是我們的座右銘，是荃工老師給我們播下向善的種子，這顆向善心凝聚了我們，獲得快樂和滿足。」鄧永康三師兄弟，結緣荃工，憑一個「善」字連結了逾半世紀的情誼；這令我想起歌德《浮士德》的一段話︰「心靈既不瞻前，也不顧後，惟有當下是幸福所在。」

記者：葉翠華