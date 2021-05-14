【梁凌杰死因】氣墊未能覆蓋行人路　消防總隊目指只有一種氣墊

▲ 時任消防總隊目陳志堅現已退休，今於死因裁判法庭作供。陳國峰攝

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰，疑在金鐘太古廣場外掛反修例訴求橫額，及後一度危站，最終墮樓身亡，死因研訊今午（14日）續。時任消防總隊目供稱，太古廣場外金鐘道的行人路邊緣有欄杆，充氣氣墊只能盡量貼近死者對開位置，未能覆蓋棚架外露天的行人路，而消防處只得一種體積的氣墊。時任消防總隊目強調，氣墊只是防衛性質，主要依靠游說工作。

時任消防總隊目、已退休的陳志堅今午供稱，2019年6月15日下午約4時許收到通報，指金鐘道有企跳個案。不久，陳到達現場，有警員表示事件緊急，陳聯絡現場的總指揮，亦即消防隊長王仕賢後，對方指示要立即前往金鐘道，並將氣墊充氣戒備，陳遂安排將氣墊盡量貼近死者企跳對開位置。

陳描述，氣墊長7.5米、闊5.5米及高2.5米，充氣需時2至3分鐘。陳及後留守現場約4小時。陳指，晚上9時許，死者跌落行人路，當時死者面朝地面，維持昏迷狀態，有少量血在口流出，陳遂進行急救，直至救護車2分鐘後到達。

死因研訊主任問及陳，行人路邊緣有欄杆，消防員是否預料到死者有機會跌落棚架外、沒有氣墊覆蓋的部份行人路。陳承認預料到，但消防處沒有體積更小的充氣氣墊，只得上述一款，而沒有被棚架覆蓋的行人路約1米多闊。

死因裁判官高偉雄問及，若面對其他類似情況，例如有人向狹窄的後巷企跳，消防處會否放棄用氣墊。陳坦言，該情況根本不容許考慮使用氣墊，反而會集中用游說方式勸喻。陳又指，雖然消防處以前曾使用人手拉開布帳，但後來已取替有關做法，因會導致消防員頸椎被拉傷。

對於在行人路放置紙皮箱或床褥等提議，陳則認為會向死者發放錯誤信息，令對方以為可以跳出。裁判官直言「你放呢個位都會俾錯誤訊息佢（死者）以為可以跳」，陳即時回應指「佢可能跳中」。陳解釋，沒有氣墊的行人路1米多闊，死者斜跳的話，落點可能在氣墊上。

陳強調，當時「已經做到最盡」，現場消防員亦無足夠時間拆除欄杆，再放置氣墊，原因是拆除10個欄杆需時50分鐘，企跳的人隨時跳落，消防員會暴露在風險之中。

裁判官則問，除了放置氣墊外，是否有其他方法處理。陳強調，氣墊只是防衛性質，主要依靠游說工作，但承認地面的消防員亦沒有從上面收到任何有關上面進度的訊息。案件下周一（17日）續。

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記者：林欣樂