【一鏡到底】岑珈其+郭爾君合作拍廣告　獲製作團隊大讚專業識執生【有片】

▲ 岑珈其和郭爾君挑戰一鏡到底，獲Art Director Smon大讚。（影片截圖）

憑ViuTV劇《二月廿九》及節目《膠戰》彈出的岑珈其最近與《YOLO的練習曲》的「YOLO隊長Vivian」郭爾君（Alma）一起拍廣告，岑珈其和郭爾君齊齊挑戰一鏡到底，此廣告最近獲得不少網民關注，大讚二人及拍攝團隊專業。

岑珈其和Art Director Smon分別接受TOPick訪問，分享是次拍攝的感受。

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岑珈其坦言：「今次的拍攝需要一鏡到底其實是困難的，因為需要多方面的配合，不論是演員、鏡頭、場景、Pops（道具）、換衫等，所有事都會有影響。」

他續指：「當天我們rehearsal了一段時間，大家都很認真、專業、投入，執好所有甩漏，再作真正的拍攝。幸好我們Rehearsal得很好，待拍攝時不需要拍攝很多次。作為演員，很Enjoy整件事。」

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問到與郭爾君合作感覺如何？珈其指：「大家也很Enjoy整件事，因為是一個很有挑戰的拍攝，變相我們自己也很興奮，整件事都很開心、很正。」

表現出色的珈其獲得不少好評，他多謝幕後人員的讚賞，並謙稱：「反而覺得自己尚有很多方面都未做得夠好，我覺得自己可以再做得更好。很多謝他們的支持，以及互相的幫助。我今次給自己合格，可以下次再做得更好。」

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Smon為今次的Art Director，首度與岑珈其和郭爾君合作的她覺得二人很專業，「這次要求一Take過，他們練習了很多次，需要很快的反應，臨場應變也要很快，才能完成。試了很多個Take，每次都會有很多突發事情發生，所以他們每次的演繹和執生位也會不同，所以他們很專業。」

她大讚兩位演員，「特別是岑珈其，他很有自己的想法，覺得該如何做，Flow該如何去，是一個很有自己一套想法的演員。郭爾君既生鬼又專業，而且很Nice，任勞任怨，是很有Potential的演員，今次拍得很開心。」

一個成功的廣告有賴台前幕後的努力，Smon認為：「最大功能的是幕後人員，鏡頭前看見的只有兩個人，但除了導演外，其實背後有很多人在拉枱、拉櫈、拉床、執位等，助他們在轉場期間極速換衫以及整理他們的外表。」

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是次的團隊有二十多人，她認為：「眾人的配合程度是非常高才好達至這效果，是很好玩且難度很高，能夠見證到他們這一刻很感動。大家都很投入整件事，試了很多不同的Take，沒有人猜想到最後的效果會如此好，全都是他們的努力和合拍。」

她透露：「今次一鏡到底的字幕全都是現場推出來的，不論是信封或板也是，其實真的要很堅持方可做到。可能很多聲音會認為做錯了，便在後期貼張紙或作出更改，但在Direct的角度來說，當然想做到現場擺出來是最完美。」

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喜愛向難度挑戰的Smon說：「經過了很多轉的Layout和Printout，在一個沒改動的情況下推板出來，不用做任何後期加字，也是一種樂趣來的。」

她又指是次的顧客接受能力更強，「我們曾試過一些比較老正，則沒那麼浮誇的版本。不過他們看畢較浮誇的版本後，便覺得現時網絡上能吸引到人，是不能再用以前那一套，這種寬鬆度也是難得一見。」

記者：梁樂欣

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