【航空事故】港龍客機去年1月於機場跑道猛撞拖卡　民航調查機構歸類作嚴重事故

▲ 國泰港龍航空已停止營運。（資料圖片）

民航意外調查機構今日（14日）發表調查報告，就去年1月24日，國泰港龍A330-343型客機在香港機場發生嚴重事故，歸類為嚴重事故，並提出4項安全建議。



事發於當日下午約4時45分，飛機由一輛牽引車從香港機場N66泊位，推後至B7滑行道，準備飛往高雄。其後，飛機撞向牽引車左側，令飛機前起落架受損，事件中無人受傷。根據國際民用航空組織的準則，事件歸類為嚴重事故。



調查由專業的調查小組，按照國際民用航空組織制訂的國際標準進行。調查報告指出地勤人員在沒有確定前起落架上的停放剎車系統燈亮着，以及在前起落架輪胎前面放置輪擋的情況下，拆開連接飛機與牽引車的拖桿。調查小組就該嚴重事故，提出4項安全建議。



民航意外調查機構發言人表示，調查報告目的是找出嚴重事故發生的經過和起因，以期避免同類嚴重事故再次發生。 調查期間，民航意外調查機構已就報告充分諮詢所有相關人士。

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責任編輯：吳卓峰