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【父兼母職】魏駿傑不急於找女朋友　女兒為一件事拒與母親食飯

娛樂 18:25 2021/05/14

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

魏駿傑獨力湊女復出演戲。

張之珏執導的舞台劇《老公~你好悶呀！》舉行記者會，任演出的魏駿傑、區嘉雯、黃建東和蔡頌思出席，當中久未拍本地演出的魏駿傑，自言仍有戲癮。

舞台劇《老公~你好悶呀！》本是去年演出，因疫情影響延期至今年，演藝學院出身的魏駿傑，視張之珏為伯樂，但稱因20年沒演舞台劇，因怕演技生疏一度考慮推演。

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跟前妻關係良好

魏駿傑離婚後現時獨力撫養10歲女兒，他表示女兒贊成他復出演戲，指女兒很懂事，爸爸出外工作，她自己放學回家，會做女好功課，魏駿傑指女兒很乖，令他老懷安慰。

他指女兒近年才知爸爸是演員，相信女兒遺傳了天份，在學校會演話劇，又會寫英文劇本，也會找自己的舊作來看。

【陀槍師姐2021】魏駿傑前妻進軍保險業　張利華跟前夫仍有聯絡願照顧女兒

魏駿傑表示不急於找女友。

魏駿傑指跟前妻張利華關係良好，間中會跟兩父女聯絡，雖然二人分開，但前妻仍很關心女兒，有時會接女兒出去食飯，魏駿傑指女兒在對讀書很有責任感，有功課或者測驗便不想出街，他叫女兒如不想外出便跟媽媽解釋，而非他不讓女兒出街。

現單身的他，笑言不急於找新伴侶，對感情事順其自然，若緣份來到，有適合的對象才再打算。

同場加映：蔣祖曼訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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