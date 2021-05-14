支聯會︰月底將與警方開會　商討六四遊行及燭光晚會安排

▲ 支聯會秘書蔡耀昌指，接獲警方通知，警方將本月內，分別就六四遊行和燭光晚會，與支聯會進行兩次會議商討。（資料圖片）

支聯會秘書蔡耀昌指，接獲警方通知，警方將本月內，分別就六四遊行和燭光晚會，與支聯會進行兩次會議商討。他又指，難以估計警方會否批准有關遊行和集會，促請警方按照法律，並考慮市民遊行集會的基本權利作決定。

支聯會早前按《公安條例》，向警方入紙申請舉行六四遊行及晚會。支聯會計劃本月30日分別舉辦六四遊行，並於在下月4日舉辦六四燭光晚會。蔡耀昌稱，今（14日）收到警方通知，支聯會將先於下周四（20日）與警方開會，商討有關六四遊行的安排，其後再於本月25日舉行另一場會議，商討六四燭光晚會安排。

不過，消息指，警方很大機會將以防疫為由，向支聯會發出反對通知書。支聯會早前收到康文署回信，拒絕六四集會處理申請。

蔡耀昌又指，支聯會將於本周日（16日）舉行六四長跑，由於估計在疫情下，警方就有關活動批出不反對通知書的結果不大，所以支聯會已向警方撤回長跑的不反對通知書申請。他表示，為避免違反限聚令，只會安排4人完成長跑，目前正籌組人選。

他續指，六四長跑會按原定路線，由維多利亞公園南亭廣場出發，途經新華社香港分社、立法會、終審法院、國殤之柱等地點，終點為中聯辦，全程約10公里。

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記者︰尹櫻霖