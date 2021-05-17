【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩

▲ 港媽花約$1.4萬淘寶實木板隔大房，給一家4口使用。

香港公屋需求大，一般都要等待多年才能上樓。港媽馮小姐一家4口等侯上樓6年，於2013年成功上樓，但當時她們不夠儲蓄且搬遷時間倉猝，沒有花心思裝修，保持清水樓間隔。8年後，隨著子女長大，需要較實用的空間，便花約1.4萬港元淘寶實木板間房間。

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子女長大需更多私人空間

該名港媽馮小姐從淘寶購買實木板，買家提供一條龍服務，包材料、運輸及安裝費用，整個工程折扣後只需14,300港元。她把事件分享到社交平台上，又讚賞木材優質，引來網民熱議。

馮小姐接受TOPick訪問時指，因為子女日漸長大，本來打算用儲下的錢間兩房，讓15歲的女兒和9歲的兒子一間房，她和老公一間房，在有限空間下得到較多私人空間。後來她發現香港訂製實木板的價錢比淘寶貴得多，因此決定從淘寶購買實木板。

馮小姐指，裝修過程尚算順利，她透過淘寶平台與店舖溝通，選擇好質料及價錢後，店舖安排師傅上門度尺。惟度尺時出現小插曲，發現不能裝修成2房間隔，因為家中太多雜物和傢俬，不方便移動。最後，他們改變計劃，只安裝一幅實木間隔，把屋企一分為二，一邊用作客飯廳，另一邊是睡眠區。

由清水間隔變1房間隔

睡眠區沒有再用窗簾布或高櫃分隔區域，夫婦睡在高架床，下隔除了設有電腦枱，也擺放男戶主心愛的模型。子女睡在雙人床，旁邊擺放衣櫃及書枱。雖然未能滿足所有人的私人空間，但已比當初的清水樓隔局好得多了，女兒見家終可有房間，也感到很興奮！整個工程由下訂、度尺、製造、運輸及安裝，不用1個月完工，港媽表示非常滿意。

網民反應兩極

有網民質疑木材質料，「普普通通，肯定隔不到音！」、「一啲都唔靚喎」，亦有人對淘寶的一條龍服務感興趣，問這名港媽索取裝修資料。

對於淘寶購物的安全性及穩定性成疑，有網友表示遇到好的淘寶經歷都要靠運氣，

我都好矛盾！有人話好！有人話唔好！其實真係好講運氣！

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記者：王芷瑩