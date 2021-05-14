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【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢

社會 18:52 2021/05/14

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由後日起所有在到港當天或之前14天曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受14天強制檢疫。 （資料圖片）

鑑於台灣疫情轉差，港府今日（14日）宣布，將刊憲調整曾逗留台灣的抵港人士的檢疫及檢測要求，由後日（16日）所有在到港當天或之前14天曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受14天強制檢疫。

目前，曾逗留台灣的抵港人士，如並非循回港易計劃回港，須接受家居強制檢疫14天。食物及衞生局發言人指，有見台灣確診個案有上升趨勢，為貫徹外防輸入的目標，政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，由5月16日起，要求所有在到港當天或之前14天曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受14天強制檢疫，不得家居檢疫，檢疫期間會接受3次檢測，並在抵港後第16及第19天再接受強制檢測。

有關人士須在登機時出示其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，他們仍須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後則須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。至於已完成接種疫苗而接受7天強制檢疫的人士，則須於檢疫期間接受兩次檢測，於其後7天自行監察，並在抵港後第12天接受強制檢測。

另外，曾於台灣逗留並已抵港接受家居強制檢疫的人士，政府將刊憲發出強制檢測通告，要求相關人士必須於家居檢疫完成後接受強制檢測。於本月6日至15日到港，並接受14天家居強制檢疫的人士，須在抵港後第16及第19天接受強制檢測，而在5月12日或之後抵港、已完成接種疫苗並接受7天家居強制檢疫的人士，則須在抵港後第12天接受強制檢測。
      
政府發言人表示，會繼續密切監察本地及不同地區的疫情發展、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，在有需要時調整有關到港人士的登機及強制檢疫要求。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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