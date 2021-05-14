從化馬場2025年舉辦國際賽　譚志源︰穗港雙贏

▲ 譚志源表示，馬會將來仍以香港作為基地。（資料圖片）

香港賽馬會與廣州市政府簽署合作協議，推進粵港澳大灣區馬產業發展。協議訂明，從化馬場將於2025年起，舉辦常規性的賽馬賽事。馬會公司事務執行總監譚志源形容是雙贏局面，並強調馬會將來仍以香港作為基地。

譚志源回應查詢時說，香港本身有土地不足的地理限制，所以10年前起發展從化馬場，令馬匹數目增長，會員亦可購入更多頂級馬匹，同時由於馬匹可以接受更多在香港未必做到的訓練，因此本地馬匹在國際賽事中的勝出率亦有所提高。

他續指，本港賽馬在世界一直處於領先地位，所以希望透過今次和廣州的協議，可將專業的國際標準級賽事帶入內地。又認為，舉辦國際級常規賽，可為當地帶來一系列的經濟、投資及旅遊收益。

除了從化的核心賽事外，譚志源指，馬會的5年發展藍圖，亦包括在大灣區、各廣東省市商討其他有關馬產業發展，例如育馬、馬匹拍賣及培訓等。

至於今次協議涉及多少金額，譚志源表示，由於發展涉及地價，稍後仍要跟當地政府商討，至於地標式看台的造價，他笑言由於是「地標式」建築，所以金額肯定不會少。不過，他強調，馬會只會視為初期的投資，因更新從化馬場的設施，將有助鞏固及提升本港賽馬事業的國際水平和地位。

譚志源又說，由於內地不容許賽馬博彩，所以今次協議沒有觸及相關問題。至於香港人將來能否投注從化的賽馬？他表示，協議內容也沒有提及，日後需要進一步跟廣東省政府討論。

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記者：葉紹堅