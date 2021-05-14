報評會成立小組研究「假新聞法」　去年接獲投訴增1.47倍

▲ 香港報業評議會改選新一屆執委會，主席彭韻僖連任。（報評會網站）

香港報業評議會改選新一屆執委會，主席彭韻僖連任。她表示，報評會關注政府研究製訂「假新聞法」，將成立工作小組，研究立法的利弊、比較各地做法，並收集意見，向政府反映。

報評會今日（14日）召開會員大會，改選新一屆執行委員會，由黃英豪和曹虹擔任副主席，執行委員包括王桂壎、蔡志森、李祖澤、梁兆棠、蘇鑰機、張志儉、楊金權、黃俊東、李家文、楊健興、陳旭權、何家達、莊耀洸、趙應春、陳錦強、葉紹堅、劉雁廉、何子成、馮仲良、蕭世和、黃綺湘、盧永雄以及吳夏郎。

彭韻僖稱，報評會將繼續致力監察新聞媒體的報道，加強業界的自律性，並會利用案例分析，推廣傳媒教育。

另外，報評會上年度（2019年11月至2020年10月）共接獲146宗投訴，較對上一年的59宗，高出1.47倍，其中123宗投訴性質屬失實、誤導或偏頗，約佔投訴總數的八成四，內容主要涉及反修例風波及新冠肺炎的新聞。至於侵犯私隱及淫褺不雅的投訴，分別是2宗及3宗。

上年度被投訴的對象，超過八成是涉及非會員報章，少於一成涉及會員報章。投訴分別來自政府部門、私人機構、非政府組織及公眾人士。報評會指，在審查後，會去信提醒新聞機構。

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責任編輯︰尹櫻霖