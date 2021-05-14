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【變種病毒】中環皇后像廣場花園、荃威花園惠康超巿等6處再納強制檢測

社會 23:08 2021/05/14

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食衞局指，因早前有感染變種新冠病毒的患者，曾柴灣新翠商場出現，要求在上月29日曾在該處出現逾1小時的任何人士須再強檢。(經濟日報資料圖片)

港府今晚發出最新強制檢測公告，要求因早前出現N501Y變種病毒株本地個案，患者曾出現的6指定地方，任何人士如在下列指明時間曾在該處逗留逾1小時或以上，須遵從當局要求在指定時間完成檢測。

涉及地點：
東涌文東路 35 號靈糧堂秀德小學
曾在下列時間出現逾1小時的任何人士須再強檢：
4月8日至5月4日

荃灣荃威花園1期9A舖惠康
曾在下列時間出現逾1小時的任何人士須再強檢：
4月22日、4月24日、4月25日或5月2日

柴灣環翠道11號興華廣場及柴灣柴灣道233號新翠商場
曾在下列時間出現逾1小時的任何人士須再強檢：
4月29日

中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）
曾在下列時間出現逾1小時的任何人士須再強檢：
5月1日及5月2日

中環遮打道皇后像廣場花園
曾在下列時間出現逾1小時的任何人士須再強檢：
5月2日

任何人士在上述6地點指定時間逗留逾1小時，須在本月17日或之前再次接受強制檢測，但如在本月12日至14日期間已檢測，則會視為已遵從強檢要求；或已完成新冠疫苗接種並已過14天，則亦無須再檢測。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠
 

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