【強制檢測】11間學校爆上呼吸道感染須強檢　深水埗英華小學及西營盤救恩學校「上榜」

▲ 位於深水埗的英華小學，因爆發上呼吸道感染，學校師生及職員等須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

食衞局表示，11間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因有關疾病與新冠肺炎相似，該11間學校被納入強制檢測公告；衞生防護中心會直接向相關幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

涉及學校包括：

(1) 天水圍天瑞邨瑞心樓(第2座)地下保良局曾星如幼稚園

(2) 沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下香港耀能協會隆亨幼兒中心

(3) 將軍澳尚德邨尚明樓(第9座)4樓平台A、B及C翼竹園區神召會梁省德中英文幼稚園

(4) 元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園

(5) 牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室協康會王石崇傑紀念中心

(6) 銅鑼灣東院道7號聖公會幼稚園

(7) 西營盤高街97B號救恩學校(小學部及幼稚園部)

(8) 筲箕灣東大街19號筲箕灣官立小學

(9) 九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校(小學部)

(10) 深水埗英華街3號英華小學

(11) 深水埗福榮街231號福榮街官立小學

當局指，任何在本月1日至本月14日期間曾身處上述指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月17日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(7)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月12日至本月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：楊玉珠