  • 29°C
香港時間 : 2021515日 (週六) 00:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】11間學校爆上呼吸道感染須強檢　深水埗英華小學及西營盤救恩學校「上榜」

社會 23:22 2021/05/14

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

位於深水埗的英華小學，因爆發上呼吸道感染，學校師生及職員等須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

食衞局表示，11間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因有關疾病與新冠肺炎相似，該11間學校被納入強制檢測公告；衞生防護中心會直接向相關幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

涉及學校包括：
(1) 天水圍天瑞邨瑞心樓(第2座)地下保良局曾星如幼稚園
(2) 沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下香港耀能協會隆亨幼兒中心
(3) 將軍澳尚德邨尚明樓(第9座)4樓平台A、B及C翼竹園區神召會梁省德中英文幼稚園
(4) 元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園
(5) 牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室協康會王石崇傑紀念中心
(6) 銅鑼灣東院道7號聖公會幼稚園
(7) 西營盤高街97B號救恩學校(小學部及幼稚園部)
(8) 筲箕灣東大街19號筲箕灣官立小學
(9) 九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校(小學部)
(10) 深水埗英華街3號英華小學
(11) 深水埗福榮街231號福榮街官立小學 

當局指，任何在本月1日至本月14日期間曾身處上述指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月17日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(7)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月12日至本月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠

相關文章

【新冠肺炎】今日僅增1宗輸入個案涉43歲男由阿聯酋抵港　同日錄少於5宗初步確診
15:49 2021/05/14
【新冠肺炎】今日僅增1宗輸入個案涉43歲男由阿聯酋抵港　同日錄少於5宗初步確診
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
18:52 2021/05/14
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
【變種病毒】中環皇后像廣場花園、荃威花園惠康超巿等6處再納強制檢測
23:08 2021/05/14
【變種病毒】中環皇后像廣場花園、荃威花園惠康超巿等6處再納強制檢測

你可能感興趣

【新冠肺炎】今日僅增1宗輸入個案涉43歲男由阿聯酋抵港　同日錄少於5宗初步確診
15:49 2021/05/14
【新冠肺炎】今日僅增1宗輸入個案涉43歲男由阿聯酋抵港　同日錄少於5宗初步確診
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
18:52 2021/05/14
【檢疫安排】周日起台灣抵港人士須於指定酒店檢疫　本月6號後從台抵港者家居檢疫後須強檢
【變種病毒】中環皇后像廣場花園、荃威花園惠康超巿等6處再納強制檢測
23:08 2021/05/14
【變種病毒】中環皇后像廣場花園、荃威花園惠康超巿等6處再納強制檢測
疫情 衞生防護中心 幼稚園 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 英文科

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等