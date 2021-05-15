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【新冠疫苗】75萬巿民完成2劑接種 　周四有11人打完針後不適需送院一人現眼球震顫

社會 00:06 2021/05/15

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港府指，已為巿民接種了逾188萬劑新冠疫苗，並有75萬人已完成2劑注射。(經濟日報資料圖片)

港府指，新冠疫苗接種計劃開展以來，已為市民接種共約188.8萬劑疫苗，當中約113.8萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約49.8萬人接種科興疫苗，約64萬人接種復必泰疫苗。而完成第二劑疫苗的有75萬人，其中近36萬人打科興疫苗，約39萬人則打復必泰疫苗。

而本周四有11人在打針後一度不適需送院，其中7人已經出院，3人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。3名需留醫巿民，其中一人為一名56歲男子，在鴨脷洲普通科門診診所接種第二劑科興疫苗後，左邊身體麻痺，送往律敦治醫院治療，情況穩定；另一名47歲女子，在九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心打首劑復必泰後出現心悸及暈眩，送往伊利沙伯醫院，情況亦穩定。另有一名28歲女子，在西營盤中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心打首劑復必泰，出現暈眩及眼球震顫送瑪麗醫院，其情況穩定。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠

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