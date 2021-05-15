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【國安教育】學界辦研討會談國民國安教育 蔡若蓮指要政府學校齊心培養學生

社會 11:10 2021/05/15

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香港副校長會舉辦有關推動國民及國安教育的研討會。（黃悅晴攝）

香港副校長會今日（15日）舉行研討會，主題圍繞學校如何推動國民及國安教育。教育局副局長蔡若蓮致辭時強調，國安教育工作非「一日之功、一校之事」，需要社會各界持之以恆 、各施所長地齊心培養同學愛國守法，局方亦將在課程文件及教師培訓上繼續支持學校。

蔡若蓮表示，培養同學成為有國家觀念、民族感情、國民身份認同、尊重法治及守法的國民是學校教育的重要一環，她引用國家教育部部長陳寶生的講法，指國民教育的重要元素為培養同學責任心、守法心及愛國心。

蔡若蓮又說，推行國家安全教育工作非「一日之功、一校之事」， 要政府、學校、教師、家庭和社會多方齊心合作。她指教育局通過更新有關課程文件，提供教學事例、學與教的資源、組織多元化學習活動等，幫助老師結合課堂內外，去推展國民和國家安全教育，亦為新入職、晉升教師提供憲法等課程，裝備老師。

是次研討會由香港副校長會主席，由新界校長會、九龍地域校長聯會、香港島校長聯會、荃灣葵涌及青衣區中學校長會、官立中學副校長會、官立小學副校長會及香港教育行政學會協辦辦，約700名校長、副校或學校管理層報名。

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記者：黃悅晴

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