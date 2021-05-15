【阿廉入院】曹永廉做通波仔手術　血管閉塞再有腎石停工休息

▲ 曹永廉入院通波仔。

曹永廉入院做手術！現年56歲的曹永廉在今日（5月15日）被揭出積勞成疾，因為心臟有問題秘密入院「通波仔」。

曹永廉向媒體表示拍《愛美麗狂想曲》時突然覺得個心翳，之後做身體檢查發展有一條血管塞了，需要做通波仔手術，並表示手術已無事。

但最近忙拍劇集《十八年後的終極告白2.0》的阿廉，早前卻出現腎石問題，他表示在20多歲時也曾有過腎石，今次痛得連都路也不行，幸好今次入院不用做手術，只是等腎石自然排出。

可是他入院一周後即投入工作，結果出現耳水不平衡，可是在此情況仍然堅持開工，令同劇的拍檔譚俊彥也不忍心，向劇組要求取消通告讓阿廉休息。不過阿廉表示，現時身體已經沒有問題。

其實入行27年的曹永廉以歌手身份出道，可惜發展不如意，後來轉入TVB當演員，因為當時人工不高一度陷財困，並曾患上抑鬱，此外本身有遺傳性糖尿病。

憑努力事業發展漸理想，在2016年憑《公公出宮》奪萬千星輝最佳男配角獎。演藝工作外，他同時又在內地與前羽毛球手林丹合作經營飲品生意。

他在2007年，與姜大偉長女姜依蘭結婚，二人育有一子一女，現時約13歲、10歲，年紀尚小，作為好爸爸的他表示如此拼命賺錢，都只不過是為子女將來賺錢。

