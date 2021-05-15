【酷熱天氣】天文台發酷熱天氣警告　料周末過後一兩日有幾陣驟雨

▲ 天文台發酷熱天氣警告，料周末過後一兩日有幾陣驟雨（天文台）

天文台今早已發出酷熱天氣警告，並指今日大致天晴，日間酷熱，吹和緩偏南風，料今日最高34度。展望明日大致天晴及酷熱。隨後一兩日有幾陣驟雨，部分時間有陽光。高空反氣旋會在週末期間為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。預料一道低壓槽將會在下週初影響華南，並為該區帶來驟雨及雷暴。

天文台自動分區天氣預報顯示，今早10時，大美督最高溫達34.5度；上水、打鼓嶺、沙田、深水埗等局最高溫亦達32度。

天文台呼籲市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方，要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

勞工處提醒僱主，由於酷熱天氣警告生效，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光、提供機械輔助工具讓僱員減少體力消耗，並盡量提供有蓋及通風良好的空間，讓僱員在休息或用膳時使用。僱員要定時喝水和留意身體狀況，若有頭痛或口渴等中暑早期徵狀，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知主管以作適當行動。

衞生防護中心亦提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度」。市民應採取以下預防措施：

穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；

避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；

戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；

在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；及

盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。

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責任編輯：鄧凱文