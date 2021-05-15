【上車機會？】嘉湖山莊448呎凶宅售$468萬　網民：淨睇相都好唔舒服

▲ 嘉湖山莊448呎凶宅售$468萬

香港人辛苦打工大輩子只為買一個安樂窩，但香港樓價高企，大部分人都難以上車。近日網上有凶宅放售，嘉湖山莊一個 448 呎2房單位。正當一眾網民以為是上車好機會時，但發現單位售價$468 萬，平均呎價$10,446。有網民更表示看完相片感到非常不舒服，反問「凶宅都成萬蚊呎？」

近日嘉湖山莊一個中層448呎2 房凶宅單位以 468 萬放售，發帖人未知是業主或經紀，聲稱：

凶宅放售，$468萬，嘉湖山莊中層448呎2房，適合有宗教信仰、陽氣旺盛人士。

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帖文又附上多張單位照片，表示：「已請師傅到場處理風水、已用$30萬裝修大翻新、已完成打齋。」

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帖文一出隨引起熱議，不少網民表示單看照片已感到不適，，更有人指屋企有「人影」，陰森恐怖：

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未知是否引來太多爭議，目前有關放售凶宅的帖文已被刪除。

原來凶宅的價格視乎凶的情形，堪輿學家楊皓雲師傅指凶宅可分為三個級別。

他指：「第一級凶宅如意外失足墜樓、年長、生老病死，道教上稱為陽壽已盡，由於死者於死後未必會逗留在凶案現場，所以陰氣是不會重的。第二級凶宅如跳樓、吊頸，因為大部分死者都是有目的而死，通常於死後會找冤親債主。最嚴重的第三級凶宅，由於死者是枉死，怨氣比較深，所以一直陰魂不散。」

楊師傅提出各種解決方法謂：「透過光線、空氣和風水法器都可以趨吉避凶，陰暗潮濕位置反而很容易出現靈異事件。」即睇：【我要做業主】堪輿學家教化解凶宅怨氣 凶宅大王買賣逾200單位：大部分賺錢

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責任編輯：羅嘉欣