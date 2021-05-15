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【接種疫苗】31歲菲傭接種疫苗昏迷送院　網傳疑似當事人打針後抽搐片段

健康 11:03 2021/05/15

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網上流傳疑似31歲菲傭接種疫苗後抽搐的片段

本港新冠疫苗接種計劃開啟近3個月，出現多宗接種後感到不適的個案。本周三（12日）一名31歲菲律賓籍女傭接種復必泰疫苗後昏迷，被送往瑪嘉烈醫院治理，情況危殆。近日在菲傭群組中流傳一條短片，體育館內一名外傭暈倒地上，多名醫護人員合力抬她上擔架，期間手臂不斷抽搐，據指事主為該名31歲菲傭。瑪嘉烈醫院表示，院方不宜就片段作任何評論。

政府日前公布，4月12日下午4時許，一名31歲菲律賓籍女傭接種復必泰疫苗後昏迷，被送往瑪嘉烈醫院治理，同日晚上11時許情況轉差轉送深切治療部，情況危殆。

當日女傭在荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，陷入半昏迷，其友人見狀報案。近日在菲傭群組中流傳的短片約長20秒，從影片可見，一名女傭暈倒地上，身旁有多名醫護人員協助，隨即把她抬上擔架。在擔架上，女傭手臂不斷抽搐。有消息指，該女傭是接種復必泰疫苗後昏迷的31歲菲律賓籍女傭。

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瑪嘉烈醫院表示，31歲菲傭現於該院留醫，情況危殆。院方已按機制向衞生署呈報個案，惟基於個人私隱，不會透露個別病人具體病情。至於網上流傳的影片，院方表示不宜作任何評論。

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責任編輯：羅嘉欣

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