【恐怖虐兒】南韓16月大女嬰遭虐打骨折腸胃爆裂死　養母被判無期徒刑養父判監5年

▲ 南韓16月大女嬰遭虐打骨折腸胃爆裂死，養母被判無期徒刑養父判監5年。

韓國多月前發生一宗震驚社會的虐兒案，南韓媒體揭發16個月大女童疑似被養父母虐待後死亡，女童檢查時發現全身骨折、內臟破裂及腹腔充滿積血，體重只有8.5公斤，經過3次搶救後心臟停止3次，最終不幸離世。首爾地方法院一審裁定女嬰養母故意殺人罪名成立，判處無期徒刑，養父則被判處有期徒刑5年。

綜合韓國媒體報道，首爾地方法院一審宣判，法官裁定被告張姓養母的殺人罪成，並宣判其為無期徒刑，而安姓養父則判處5年有期徒刑。法官指出，

被告曾用腳重踩受害者（指女嬰鄭仁）的腹部，以強大力道加以重擊，造成其當天胰臟與腸間膜破裂。

▲ 鄭仁原本是天真可愛的小女孩。（影片截圖）

法官批養母的最終目的是謀殺

法官再補充，

被告在收養女嬰一個月後，經常慣性虐待受害者，以無法想像的暴力造成其死亡，鑄下踐踏人類尊嚴與價值的反人道犯行，因此應被社會永久隔離，使其徹底懺悔其過錯，才是妥當。

法官認為虐待受害者是一個手段，最終的目的是謀殺受害者。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

養父被批助長暴力 判監5年

而安姓養父與被告及受害者同住，但聲稱對養女鄭仁長期遭到暴力虐待「不知情」，法官表示，安姓養父不單是沒有保護孩童，更長期漠視及助長暴力行為，一審判處5年徒刑，當庭羈押。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

女嬰今年1月被揭發遭養父母虐待致死

SBS電視台節目於今年1月揭發，去年6至10月涉嫌多次暴力虐待女嬰鄭仁，導致其腹部與背部出現多處損傷、全身骨折及腹腔充滿積血，最後因腸胃破裂死亡。

鄭仁在出生時被親生父母拋棄，直到7個月大時才被張姓養父母領養。養父母原本育有1名4歲女兒，去年更出現於同一個節目的「收養家庭特輯」，一家4口相處看似非常融洽。養母表示，因大女想要一個妹妹，故決定領養鄭仁。而養父更說︰「領養不是見不得人的事，是應該收到祝福的。」

女嬰曾有3次機會逃離死亡

年僅16個月的可愛女嬰鄭仁先後身體多處有不明瘀傷及骨折，鄭仁曾有3次逃離死亡的機會。當時，曾有幼稚園老師、養父母的朋友及兒科醫生報警指養母虐待兒童，惟最後因為證據不足，警方亦相信養父所指，鄭仁身上的瘀傷是因按摩及皮膚發炎造成，最後以無嫌疑結案。鄭仁最終在去年10月13日被送院救治不果死亡。

女嬰被揭發遭養父母虐待致死案詳情，即睇【下一頁】

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳