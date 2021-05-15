【MIRROR成員】姜濤父母台下看兒子演出　姜B悼念逝世摯友：如果你還在一定會來

▲ 姜濤在騷後分享照片。

MIRROR演唱會於日前（5月11日）完結，MIRROR 12子落力演出，休息過後便逐漸在個人社交平台上分享在MIRROR演唱會後的感受。當中，MIRROR人氣王姜濤（姜B）就在IG貼出父母看當晚演唱會的照片，姜B並藉機緬懷月前離世的好友阿Kin。

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▲ 姜濤在IG上分享演唱會後感受。（經濟日報圖片）

懷念月前逝世摯友

姜B在Instagram上載父母與朋友的照片，姜濤感激朋友在演唱會中代為照顧父母。他又提起早前摯友阿Kin離世的事：「兄弟，如果你還在，一定也會來看我的演唱會吧，本來朋友也不多，沒想到你也不在了。」

之後，姜濤亦感嘆：「這一年我真的沒想到發生那麼多事，爸媽，你們一定要好好的。」

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姜B好友早逝

姜濤與阿Kin相識於籃球場，當時的他仍是肥仔，即使加入籃球隊亦是被人歧視，只有阿Kin不介意與他做朋友。姜B與阿Kin的感情深厚，他也指對方是他最信任的朋友，生活中的事也會告知對方，並曾約好一同減肥，對方也大力支持他參加《全民造星》。

可惜天意弄人，今年3月，姜濤與阿Kin一起打籃球時，阿Kin卻因身體突感不適即時送院，可是最後不敵死神，而姜B亦親見看見對方離去，感到無比悲痛。

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▲ 姜濤父母亦有到場觀賞。（Instagram圖片）

爸爸曾中風 姜濤努力養家

姜B一向予外間形象都是默默耕耘的萬人迷，亦是愛錫粉絲的好偶像，但在生活中他亦承載了不少壓力，包括年紀輕輕的他已扛下養家責任。

姜濤曾於今年初透露爸爸於去年底不幸中風入院，而當時亦因疫情嚴重而未準探病，姜濤因看見媽媽一直難過流淚而心酸。

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孝順的姜濤當時在IG上指，要扛起養家責任：「到今天我才意識到這個責任之重，到今天我才意識到，家裡的這兩個老人，需要我的照顧。雖然就算我出道後開始賺錢了，你（爸爸）也一直頑強的工作賺一份薪水。這樣也好，爸你以後也不用上班了，錢我來賺就好，以後你就好好休息。」幸現時姜爸爸已康復出院。

眾網民見姜B有感而發，都紛紛留言安慰：「永遠都在」、「他在另一邊也看著你，所以你一定要過得比以前更好」、「他一定在天堂快樂地看著你精彩的演出」，以及「他會為你自豪。」

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