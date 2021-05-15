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【台灣疫情】台灣一日爆180宗本土病例　全台娛樂場所關閉　「雙北」升至第3級警戒

社會 11:18 2021/05/15

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

單日急增180宗本土病例，全台休閒娛樂場所關閉、學校停課

台灣疫情反彈， 在過去24小時新增180宗本土病例，創單日新高。

台灣行政院長蘇貞昌頒令新北市與台北市由今早11時升級第三級警戒到28日，全台休閒娛樂場所關閉，宗教祭祀活動全面停止進香團遶境，全台學校停課。

行政院長蘇貞昌今天在記者會上表示，新增的確診人數高達180多人，為了保護國人同胞，必須依照傳染病罰至法等相關規定，要做出更即時更強的。

蘇貞昌說，非常感謝過去一年來，在大家團結合作下守住疫情，疫情一波未平一波再起，病毒一再變種，昨天新的確診人數高達180多人，必須依照傳染病罰至法等相關規定，要做出更即時更強的規範，籲請國人同胞尊幫忙，保護自己與家人。

蘇貞昌表示，近日爆量的確診病例，根據指揮中心專家查驗及報告，源頭單一，變種病毒基因序列相同，為了保護高風險區域，指揮中心將有新的防疫措施。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文 

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