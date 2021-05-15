【台灣疫情】台灣一日爆180宗本土病例　全台娛樂場所關閉　「雙北」升至第3級警戒

▲ 單日急增180宗本土病例，全台休閒娛樂場所關閉、學校停課

台灣疫情反彈， 在過去24小時新增180宗本土病例，創單日新高。

台灣行政院長蘇貞昌頒令新北市與台北市由今早11時升級第三級警戒到28日，全台休閒娛樂場所關閉，宗教祭祀活動全面停止進香團遶境，全台學校停課。

行政院長蘇貞昌今天在記者會上表示，新增的確診人數高達180多人，為了保護國人同胞，必須依照傳染病罰至法等相關規定，要做出更即時更強的。

蘇貞昌說，非常感謝過去一年來，在大家團結合作下守住疫情，疫情一波未平一波再起，病毒一再變種，昨天新的確診人數高達180多人，必須依照傳染病罰至法等相關規定，要做出更即時更強的規範，籲請國人同胞尊幫忙，保護自己與家人。

蘇貞昌表示，近日爆量的確診病例，根據指揮中心專家查驗及報告，源頭單一，變種病毒基因序列相同，為了保護高風險區域，指揮中心將有新的防疫措施。

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記者：鄧凱文