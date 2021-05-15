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【ERROR自肥企画】193自肥搶先騷古仔合照　白淨古天樂與三爺似兄弟？

娛樂 12:44 2021/05/15

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

193在MIRROR演唱會後台與古天樂合照。

早前舉行的MIRROR演唱會成為全城場話，連男神中的男神古天樂也前往捧場，在演唱會完結後，MIRROR成員亦坦言知道古天樂前來睇騷，感到榮幸同時心情十分緊張。

不過MIRROR眾成員者未有騷出與古天樂的合照，但屬ViuTV另一皇牌組合、「宇宙天團」ERROR成員「三爺」193（郭嘉駿）搶「頭啖湯」，先與MIRROR成員騷出與古仔的合照。

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193與白淨古天樂撞樣

從相中所見為MIRROR演唱會後台，古天樂搭住193膊頭，三爺並寫上他的口頭禪：「知我咩料啦。」眾網民紛紛留言：「兩個男神同框」、「33進軍電影界？！？」、「有冇問開唔開《ERROR流忍者》大電影」，甚至有人開玩笑稱：「古生搵3爺集郵」。

不過最好笑是有網民上載皮膚未曬黑前的古天樂的白淨樣相片，指二人樣貌有點相像。

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《ERROR自肥企画》受歡迎

事實三爺近期的人氣不斷攀升，其IG追蹤人數29.8萬，比MIRROR人氣王姜濤IG蹤人數26.2萬還要多。

同時，193與ERROR成員主持《ERROR自肥企画》亦成網上熱話，連帶幕後製作團隊「無制限OT編集団」也人氣急升，「格仔導演」Mike（劉諾衡）更吸納了一批粉絲。

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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